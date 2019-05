Casado: "No creo que Aznar sea más de derechas que Rajoy"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que no considera que el expresidente del Gobierno José María Aznar sea "más de derechas" que Mariano Rajoy y ha agradecido que ambos "muy generosamente" hayan decidido participar en los actos de campaña a los que les han "invitado" las direcciones territoriales.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el giro del PP al centro en esta nueva campaña y el hecho de que ahora Aznar -que se implicó de lleno en las generales-- no vaya a tener actos ante el 26 de mayo. Fuentes cercanas al exjefe del Ejecutivo justifican su ausencia alegando que está de viaje casi todo el mes en Estados Unidos.

Casado ha afirmado que no hubo "mandato" de la dirección nacional para que Aznar y Rajoy acudieran a actos en las generales sino que obedecía a peticiones de las direcciones territoriales. En este punto, ha añadido ambos "muy generosamente han participado en los actos de las provincias a las que les han invitado" y "dependiendo de sus agendas".

"No creo que Aznar sea más de derechas que Rajoy", ha proclamado Casado después. Por lo pronto, Rajoy participó en un acto en Zamora el pasado viernes en apoyo a los candidatos a las municipales y autonómicas, dónde aseguró que el Partido Popular ha estado "siempre en el mismo sitio" y que, desde ese sitio, unas veces ha ganado las elecciones y otras las ha perdido.

"NO HA HABIDO NINGÚN GIRO"

Además, ha rechazado que, tras los resultados del PP en las generales, haya imprimido un giro al centro dentro del partido para afrontar los comicios del 26 de mayo. "No ha habido ningún giro", ha asegurado, para añadir que el lema 'Centrados en tu futuro' de las elecciones del 26 de mayo es similar al que utilizaron en su día José María Aznar y Mariano Rajoy.

Es más, ha recordado el discurso que ya realizó el pasado de julio ante el Congreso Nacional del PP exponiendo sus cinco pilares: la unidad nacional, la defensa de la familia, la seguridad ciudadana, la regeneración política o la bajada de impuestos. Por eso, se ha preguntado: "¿Las esencias son de derechas o de centro?".

A su entender, las políticas liberales y conservadoras son "transversales" y "niego la mayor" sobre dónde hay que ubicarse. "El PP lleva 30 años diciendo que es un partido de centro, reformista y liberal, según los Estatutos de los año 90", ha recalcado el presidente de los 'populares'.

EGEA Y MAROTO, TAREA DE "RECONSTRUIR EL PARTIDO"

Ante el hecho de que Javier Maroto, vicesecretario de Organización, no dirija la campaña del 26 de mayo, ha indicado que es persona de su "máxima confianza" y que ahora lo que tienen que hacer es "reconstruir el partido piedra a piedra", tras encontrarlo "dividido y deprimido". "Maroto y Teodoro García Egea tienen que reconstruir territorialmente el partido una vez que la dirección nacional ya no se presenta", ha apuntado.

En cualquier caso, se ha mostrado convencido de que les "va a ir muy bien" en estos comicios porque los ciudadanos votan a su alcalde y ahí pesa la "experiencia de gestión" del Partido Popular cuando hay formaciones que nunca han gobernado.

RECUERDA QUE FEIJÓO ESTUVO EN COLÓN

Al ser preguntado por las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dudando que fuera un acierto la 'foto de Colón' entre PP, Cs y Vox, ha recordado que el líder gallego estuvo en esa concentración en Madrid. "Comparto su respuesta. Depende para qué. Para el PSOE sí", ha apostillado, para añadir el "error" es que hay partidos de esa foto que se han dedicado a pelearse con el PP en vez de echar a Pedro Sánchez.

En cuanto a las declaraciones del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, achacando el mal resultado a la "soberbia y prepotencia" de algunos que están instalados en despachos y lejos de la realidad plural de las Españas, Casado ha rechazado que con esas declaraciones se refiera a la dirección nacional del PP sino que no se puede hacer una "estrategia de laboratorio". "Nosotros somos más de ir a la vaquería y puerta a puerta", ha dicho, para añadir que eso es lo que él ha hecho en Castilla y León.

El presidente del PP ha afirmado que, pese a los "tácticos de las campañas", "al final se acaba imponiendo la verdad" como ocurrió en los comicios de 2008 y que se visualizó en el debate que entonces celebraron Manuel Pizarro y Pedro Solbes. "Estoy satisfecho porque hemos dicho la verdad", ha afirmado.

Es más, ha señalado que han vivido una campaña "no limpia" y ha recordado episodios como lo que ocurrió con las declaraciones de Daniel Lacalle sobre las pensiones o su propuesta sobre las inmigrantes embarazadas. "Los debates no han sido limpios, con fotos de gente que yo ni he conocido nunca", ha exclamado, en alusión a la imagen de Rodrigo Rato que exhibió Albert Rivera.