Casado defiende la propuesta de "cosoberanía" del PP y pide no "desaprovechar una oportunidad histórica"

Casado ha aludido a esta cuestión durante su intervención en la jornada 'En Andalucía empieza Europa', que el PP ha celebrado en Córdoba y que ha contado también con la participación, entre otros, del presidente del PP-A, Juanma Moreno, y del portavoz 'popular' en el Parlamento europeo, Esteban González Pons.

El presidente del PP ha indicado que le preocupa "mucho lo que está pasando en el Campo de Gibraltar", ha incidido en que "miles de personas cruzan el Peñón para trabajar", y se ha preguntado si nadie en el Gobierno de España que ahora preside Pedro Sánchez "se ha parado a pensar que la propuesta que hacíamos nosotros desde el Gobierno le viene bien a Gibraltar, al Campo de Gibraltar, a Cádiz, a Andalucía, a España, al Reino Unido y a Europa".

Casado ha agregado que su partido propone "un programa de rehabilitación en todo el Campo de Gibraltar con un régimen económico especial", y que la regulación comunitaria "haga lo que tiene que hacer, que es regular la fiscalidad opaca, la contaminación de las aguas o el contrabando ilegal de tabaco".

El presidente del PP ha señalado que a la primera ministra británica, Theresa May, "no le parecía mal" lo que planteaba sobre la colonia el Gobierno español, y se ha preguntado si "no puede haber ni un punto del PP" que los socialistas "no tengan que emborronar".

Casado se ha preguntado si "es malo apelar a lo que, según Naciones Unidas nos corresponde en Derecho". "Que nos lo expliquen", ha reclamado.

PONS: "SE HAN BAJADO LOS PANTALONES CON GIBRALTAR"

Por su parte, también sobre Gibraltar se ha pronunciado en este acto González Pons, quien ha llamado a "defender la soberanía española en Gibraltar cuando se negocia el 'Brexit', cosa que el Gobierno de Sánchez no ha hecho ni hará", según ha apostillado.

En esa línea, ha lamentado que, "por lo que nos cuentan los británicos, el Gobierno de España y el de Gran Bretaña han llegado a un acuerdo sobre Gibraltar" y el Ejecutivo de Sánchez "ha renunciado a ejercer el derecho de veto que el Gobierno de Rajoy consiguió que se introdujera en el marco de negociación" del 'Brexit', y el Gobierno de Sánchez "ha renunciado a todo".

Además, ha criticado que el Ejecutivo socialista "todavía no ha dicho ni una palabra" sobre ese acuerdo "porque no se atreven a que sepamos cómo se han bajado los pantalones con Gibraltar", según González Pons, quien ha aseverado que "lo primero es garantizar los puestos de trabajo en el Campo de Gibraltar", y "lo segundo es no abrirle una puerta de atrás al mercado único cuando Gran Bretaña se está marchando".

El portavoz del PP en la Eurocámara ha reclamado "transparencia", porque, según ha dicho, el PP quiere "saber lo que se ha acordado sobre Gibraltar" porque "importa a todos".