Casado, convencido de que Cs "si suma" pactará con el PSOE: "Quiero pensar que no, pero fiabilidad no tiene"

El líder del PP, Pablo Casado, considera que Ciudadanos no tiene "fiabilidad" por sus cambios de opinión y está convencido de que "si suma" pactará con el Partido Socialista tras las elecciones generales del 28 de abril. Además, ha puesto en valor la experiencia de gobierno de su partido mientras que Cs y Vox "no han gobernado ni en una concejalía de pueblo".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Casado ha restado credibilidad a las declaraciones de Albert Rivera y al acuerdo de la Ejecutiva de Cs de que no pactará con el PSOE tras las generales. "En el año 2015 juró y perjuró que no pactaba con Sánchez y no solo no pactó con Sánchez sino que le pidió a Iglesias que apoyara ese pacto", ha añadido.

También ha recordado que Rivera excluyó a Mariano Rajoy y al final "incumplió" también su palabra al apoyar su investidura, algo de lo que, según ha dicho, se "alegra mucho" porque permitió que gobernase "un gran presidente". "Y con Susana Díaz dijo lo mismo. Jamás pactaré con la presidenta de los ERE y pactaron", ha apostillado.

Después de que el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, admitiera que Cs es preferible a los independentistas en una investidura, Casado ha respondido: "No le quepa la menor duda. Si suman, van a pactar". Según ha añadido, el PP quiere pensar que Cs no van a pactar con el PSOE pero "fiabilidad, sinceramente no tienen".

"IR AL SUPER Y ENCONTRAR UN PRODUCTO DE TRES MARCAS"

Casado ha señalado que Pedro Sánchez puede volver a llegar a acuerdos con los independentistas. Por eso, ha dicho que quién no quiera a Quim Torra, presidente de la Generalitat, "mandando en España, no puede votar" al jefe del Ejecutivo.

"Quien no quiera que gobierne Sánchez en España solo puede votar al PP", ha afirmado, para añadir que la fragmentación del espacio de centro-derecha es "como ir al supermercado y encontrar un producto de tres marcas".

Al ser preguntado entonces si cree que Vox es de derecha o de extrema-derecha, ha respondido que "dependiendo del día y de la ocurrencia que les dé". Así, ha señalado que a veces piensa que es "un partido homologable" como se vio en el pacto de Andalucía, pero que hay días que exclama "madre mía" por las propuestas con las que se descuelga el partido de Santiago Abascal.

En la parte final de la entrevista, un grupo de niños han preguntado a quien elegiría como pareja, si a Albert Rivera o a Santiago Abascal. Casado ha replicado que optaría por el presidente de Ciudadanos porque ya han "jugado juntos" en otras elecciones y ha ido "bien". "Tenemos diferencias pero ya hemos sido equipo y ya sé como juega", ha manifestado.

SUBE SÁNCHEZ PORQUE PODEMOS SE ESTÁ "DESINFLANDO"

Casado se ha mostrado "optimista" ante los resultados de las generales y ha dicho que no se cree las encuestas porque les va a ir "mucho mejor". Ante la subida de Sánchez en esos sondeos, lo ha achacado a que Podemos se está "desinflando" y porque ha salido diciendo que va a entrar en el Gobierno del PSOE.

Tras afirmar que España "se la juega" en estos comicios, ha acusado al PSOE de estar preocupado solo por "reescribir la historia y dividir a los españoles por su ideología". "Sánchez se intenta disfrazar de moderado pero mal que le pese es el presidente más radical de la historia de la democracia tras su pacto con independentistas, Podemos y batasunos", ha afirmado.