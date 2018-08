Casado pide que se actúe contra quien pone lazos amarillos en el "patrimonio histórico y en edificios oficiales"

Casado ha realizado estas manifestaciones, una vez conocida la detención del presunto agresor de la mujer que el pasado sábado retiraba lazos amarillos en el barcelonés parque de la Ciutadella. Ha sido antes de visitar en Logroño la Bodega Institucional de La Grajera y el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV). Lo ha hecho acompañado del presidente de los 'populares' riojano, José Ignacio Ceniceros, el vicesecretario de Organización, Javier Maroto; y la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra.

En este punto ha querido "solidarizarse" con la víctima y su familia, y lo ha extendido a "las personas de bien que quieren retirar estos símbolos insultantes y sectarios". Ha recordado que para ello la portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Dolors Montserrat, está en Barcelona para participar en la concentración de esta tarde".

Además ha exigido a los responsables políticos de la Generalitat, de la Consejería de Interior y los Mossos d' Esquadra que "si siguen dado instrucciones ilegales a los agentes actuaremos, instando a la Fiscalía y al Gobierno que tome medidas, en base a la legislación de seguridad ciudadana, que da prevalencia al Ministerio del Interior en cuerpos autonómicos y locales".

"No puede ser que los Mossos d'Esquadra estén identificando a personas que quitan lazos, que insultan a todos los españoles", ha añadido para a continuación indicar que el presidente del Gobierno central "no puede seguir siendo rehén de los independentistas, y depender en cada momento de lo que le exija el señor Torra, porque es algo que en Cataluña está creando una indefensión".

JUEZ LLARENA

Por otra parte, Casado se ha referido a la situación del juez Pablo Llarena. En este punto ha indicado que la justicia universal para el PSOE "quiere acaparar a todo el mundo menos al juez del Supremo que está haciendo frente al desafío independentista".

A los 'socialistas', ha señalado, "les preocupa mucho lo que ha pasado en Argentina o en Chile pero no es justicia universal defender a un juez en Bélgica, o no lo era porque ha sido uno de los nuevos bandazos, porque Sánchez desde Chile viene ahora a rectificar a su propia ministra".

En este asunto, el presidente del PP ha recordado que va a tener una reunión, el próximo lunes, con las asociaciones de jueces y fiscales "donde les voy a exponer la postura del Partido Popular, que es de apoyo a la independencia judicial, pero también a la integridad de la jurisdicción española en otros países, y mucho más en un país aliado de la Unión Europea como es Bélgica".

"Lo mismo que ha pasado en Bélgica ha pasado en Alemania, y es que cuando al Gobierno de España no se le tiene respeto en sus socios comunitarios, tiene una derivada en el poder judicial", ha añadido Casado, para recordar que en el caso del país bávaro "dijimos que si no hay una confianza, en base al espacio Schengen y a la Eurorden, el Gobierno debía plantear a sus socios comunitarios, que si no confían en el Tribunal Supremo, nosotros no tenemos porque confiar en un tribunal alemán de un länder".

En el caso de Bélgica, "dije antes de ayer que la Fiscalía debería de estudiar la posibilidad de querellarse contra el juzgado belga si admite a trámite la demanda contra el juez Llarena". "No puede ser que Puigdemont además de ser un delincuente fugado de la justicia se permita, con nuestro dinero, presentar demandas y querellas contra los jueces que, precisamente, están evitando que salga gratis el Golpe de Estado que dieron hace un año".

Casado ha indicado que "se trata de proteger a un juez que está haciendo tal y como le mandata la Constitución, pero sobre todo proteger la dignidad de España sobre otros países en los que no puede calar el discurso falso del independentismo".

Ha recordado que éstos "mienten hasta al traducir hechos que dan pie a demandas", señalando que el independentismo "lleva muchos años mintiendo en catalán, y en español e ingles, y ahora pretende mentir en francés, intentando retorcer una traducción que le de pie a una demanda que no va a ningún sitio", siendo "grave que el Gobierno dijera que no iba a defender al juez sobre la demanda, y ha tenido que venir el PP para poner el foco en esa cosa inadmisible para que ahora reculan".