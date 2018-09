Casado señala que su ley de concordia reivindicará la Transición mientras Sánchez enmienda el legado de Felipe González

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Casado ha puesto el acento que este movimiento llega en pleno "chantaje secesionista", por lo que entiende que es necesario destacar los logros democráticos de España cuando se cumplen 40 años de la Constitución.

Casado ha explicado que su iniciativa de Ley de Concordia servirá para "revitalizar" la Constitución española "sin necesidad de modificarla". Para el líder de la oposición se trata de reivindicar la Carta Magna que permite que España sea un estado legal de Derecho.

Su propuesta tratará de "argamasar" cuestiones como los símbolos, el tratamiento que se hace de la Transición y la lectura política sobre esa época para que "de forma consesuada" sirva de "punto de partida" para los siguientes años.

Así, preguntado por la posibilidad de derogar la actual ley de Memoria Histórica, ha explicado que como el PP no cuenta con los votos necesarios para derogar el texto va a centrar los esfuerzos en preparar una "alternativa" y "responder en positivo". "No compartimos la actual ley pero no tenemos los votos para derogarla", ha reconocido Casado.

SÁNCHEZ HACE UNA "ENMIENDA A LA TOTALIDAD" A LA HISTORIA DEL PSOE

El líder de la oposición ha puesto el acento en que la iniciativa del PSOE de reformar la Ley de Memoria Histórica para, entre otras acciones, exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, supone una "enmienda a la totalidad" de la historia del propio PSOE y al papel que jugaron políticos socialistas como Felipe González y Alfonso Guerra en la Transición.

"Decir que la Transición fue un borrón y cuenta nueva, que fue una especie de pacto oscuro y que no fue una reconciliación nacional es, mas o menos, enmendar la historia del PSOE", ha argumentado el líder conservador.

En este sentido, ha confirmado que el PP mantendrá la abstención en el Congreso sobre la exhumación de Franco entendiendo que este tema no es "relevante" y ha explicado que "no merece la pena" discutir sobre la figura del dictador, al que se ha referido como "alguien que murió hace 43 años".

De esta forma, ha enmarcado la iniciativa de Sánchez en un "señuelo" que lanza el Ejecutivo al resto de formaciones para debatir sobre algo que "divide a los españoles". "No es la primera vez que pasa, el expresidente Rodríguez Zapatero ya lo hizo para segmentar su voto, incluso poniendo en riesgo a su propio partido", ha advertido.