Casado llama quitar a Torra el 28A "las llaves del coche de España" y a mandar a Sánchez a la oposición

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha realizado un llamamiento este viernes a la ciudadanía a "quitar", con sus votos en las próximas elecciones generales, "las llaves del coche de España" al presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, y a mandar a Pedro Sánchez a la oposición, "de donde nunca debió salir".

Además, ha acusado a Sánchez, de "no hacer nada y esconderse en las togas" ante la situación creada en Cataluña por relación con los lazos amarillos --posteriormente blancos-- colocados en los edificios públicos porque "no descarta volver a pactar con los separatistas de Torra".

Casado ha realizado estas manifestaciones en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde ha participado en un acto con afiliados y simpatizantes del PP de Bizkaia, en el que también han intervenido, entre otros, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, la candidata número uno del PP al Congreso de los Diputados por Vizcaya, Beatriz Álvarez Fanjul, y la presidenta del PP de Vizcaya y candidata a la alcaldía de Bilbao, Raquel González.

El líder del PP ha indicado que lo que está pasando en Cataluña es un "sainete" que no deja de "sorprender" y ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha decidido retirar los lazos amarillos que "insultan a la democracia española", después de estar "jugando al gato y al ratón y haber tomado el pelo a la Junta Electoral Central", ante la "posible responsabilidad penal que la Junta Electoral estaba reclamando a la Fiscalía por desobediencia".

"Ahora hemos conocido que Torra pretende llevar al Tribunal Supremo a la Junta Electoral Central y la respuesta de la Fiscalía General del Estado es instar a la Fiscalía de Cataluña para que actúe contra Torra. Esto no es un sketch, esto es lo que está pasando ahora mismo en España. ¿Y qué hace Pedro Sánchez?, hablar de Franco y consejos de ministros, dándole a la manivela", ha manifestado.

A su juicio, todo eso no estaría pasando si el PSOE hubiera apoyado la Ley de Símbolos que el PP llevó al Congreso, y que, según ha recordado, defendía "mantener la neutralidad del espacio público", pero cree que Pedro Sánchez votó en contra porque "se lo exigieron los de Puigdemont y los de Torra" al "necesitar sus votos para aprobar los Presupuestos".

"ESCONDERSE EN LAS TOGAS"

Pablo Casado ha añadido que ahora Pedro Sánchez "no hace nada y tiene que esconderse en las togas, ahora del TS y de la Fiscalía General del Estado y, parece ser que también de la Fiscalía de Cataluña" porque "ya ha dicho que no descarta volver a pactar con los separatistas de Torra y porque ya ha dicho que no está dispuesto a decir claramente que no indultaría a aquellos presos que están siendo juzgados ahora mismo en el Tribunal Supremo". "Y ni siquiera ha descartado que pudiera seguir negociando el documento de Pedralbes en el que se pedía la autodeterminación de Cataluña", ha añadido.

Casado cree que todo lo que está pasando "no es culpa de Torra, es culpa de quién le está dejando hacer todo esto, que es Sánchez", y que el líder del PSOE "quiere que todo esto esté pasando" en plena campaña electoral. "Su hoja de ruta es muy clara, necesita los votos de los comunistas de Podemos, de los batasunos de Otegi y de los separatistas de Torra para poder seguir gobernando en España", ha agregado.

TORRA, EN EL "VOLANTE DE LA MONCLOA"

Por ello, ha defendido que el voto al PP es la "única vacuna" para que el "virus de la radicalidad, del separatismo, de la xenofobia y del intento de dividir de los españoles", para que no se consolide "un gobierno de cuatro años más, en el que Torra está manejando el volante de la Moncloa".

Casado ha indicado que el 28A pueden "quitar las llaves del coche de España al señor Torra y volver a llevar a la oposición a Pedro Sánchez, que es de donde nunca tuvo que salir", y ha advertido de que, si alguien quiere "fragmentar el voto, experimentar con su papeleta", estará "permitiendo al señor Puigdemont y Torra mandar sobre el futuro de los españoles".

El líder del PP ha asegurado es "muy grave" lo que está ocurriendo en España y ha señalado que en Europa dirigentes políticos con loS que coincidió este jueves en Bruselas "no entienden nada de lo que está pasando y no entienden que un presidente autonómico en España esté hablando de la vía eslovena".

Casado ha indicado que el discurso del PP es de "liberación" para poder poner "en su sitio a quienes instrumentralizan las instituciones a su antojo" porque saben que "tienen la sartén por el mango". "Torra sabe que el mango de la Moncloa, de esa sartén que pretende Sánchez que siga al fuego, la tienen ellos. Sánchez no va a decir nada, va a seguir hablando de Franco, de los viernes electorales, de todo, menos de esto y de economía", ha dicho.

"PROSPERIDAD DE EUSKADI"

En este sentido, ha señalado que Euskadi en un lugar en el que "la economía cuenta" y ha sido "un foco industria, un foco de atracción" pero ha lamentado que ahora todo ello está "en declive", con un 14% de paro en Bilbao y que, incluso con un régimen fiscal como el Concierto, se pagan "más impuestos" que en otras comunidades. "Parece que se está echando a perder esa prosperidad en el País Vasco porque probablemente están más preocupados en el discurso identitario y de exclusión", ha añadido.

Casado ha indicado, en relación a la situación económica en Euskadi, que algunos tienen la "injustificada fama de ser muy buenos gestores", pero ha asegurado que, "cuando mejor le va a esta tierra, es cuando gobierna el PP a nivel nacional o cuando mejor le van a las ciudades vascas es cuando Alfonso Alonso o Javier Maroto han sido alcaldes de Vitoria".

DERROTA DE ETA

Por último, ha asegurado que el PSOE tampoco está siendo "leal con el relato de derrota efectiva, sin paliativos, de los asesinos terroristas". Casado ha citado a Pilar Elías --viuda del concejal Jesús María Pedrosa--, presente en el acto, una mujer que, "tras ver cómo mataban a su marido, tuvo que estar amenazada y humillada por el asesino de su marido que vive debajo de su casa".

A su juicio, ésa es la "indignidad" con la que tiene que vivir las víctimas y ha defendido que los niños deben estudiar en el colegio "lo que ha pasado en España, que a algunos los mataban y otros iban escoltados". Por ello, ha defendido medidas "eficaces para que eso nunca más vuelva a suceder".