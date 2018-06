Casado critica a Santamaría por "renegar" del PP y propone un PP en el que San Gil pueda tener el cargo que quiera

El precandidato a la presidencia del Partido Popular Pablo Casado, ha criticado este jueves a otra de las aspirantes, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, por "renegar del partido" y "alardear de no hacer política" cuando está en la liza por presidirlo "y encima" señalarle a él, de 37 años, como inexperto para hacerlo.

"Ahora que la gente que no quiere mochilas, personas que hayan gestionado mal o que hayan podido haber cometido una irregularidad, dicen que es la inexperiencia y que lo que tenemos que hacer es seguir gestionados por personas que han alardeado de no hacer política ni estar en el partido", ha señalado Casado en una entrevista en EsRadio recogida por Europa Press.

Sin citarla directamente, aludía así a Soraya Sáenz de Santamaría, que preguntada el miércoles por la posible sobredimensión del censo de afiliados del Partido Popular se desvinculó de la gestión del partido señalando que eran dos de sus rivales en la liza por suceder a Mariano Rajoy, Pablo Casado y María Dolores de Cospedal, quienes estaban en la Ejecutiva mientras ella formaba parte del Gobierno.

"Supuestamente, en España tenemos que hacer una especie de 'club de enarcas' en los que como se tiene una oposición se gestiona el BOE y encima, el partido al que no se ha hecho caso durante diez años y del que se reniega ayer diciendo que no se formaba parte del partido cuando se estaba de 2004", ha sentenciado.

"Ahora resulta que entonces, la gente que estamos en el partido, que hemos trabajado para dos expresidentes del gobierno, que hemos sido diputados autonómicos, que he sido el diputado nacional más votado en las últimas elecciones, ahora resulta que tenemos inexperiencia, como si tener 37 años fuese estar en pantalones cortos", ha añadido.

En cuanto a la carrera sucesoria, Casado insiste en rechazar integrarse en la candidatura del aspirante con el que pase la primera vuelta, llegado el caso, y especialmente si se trata de Santamaría o María Dolores de Cospedal, por las que le han preguntado directamente. "No voy a converger en ninguna candidatura, no porque piense que soy de mejor condición sino porque pienso que el partido se fracturaría. Si en diez años no han sido capaces de entenderse desde el Gobierno, ¿Cómo van a hacerlo ahora estando en la oposición?", ha planteado.

"Yo no voy a pactar, para empezar por una cuestión ideológica, porque ahora parece que todos defienden los principios, pero quien ha estado en el Consejo de Ministros no los ha ejercido", ha añadido sobre este asunto.

Además, asegura que si pierde, no pedirá "ni un sólo cargo" y no formará parte del equipo que componga la candidatura que resulte vencedora y sólo permanecerá en el partido mientras la gente que "ha apostado" por él, así se lo requiera.

"No voy a pertenecer a ningún equipo de otra candidatura que gane, ni como portavoz del Congreso, ni como candidato a la Alcaldía de Madrid ni como candidato a la Comunidad de Madrid ni como secretario general, que ya he sido vicesecretario general tres años. Yo me presento para ganar, para ir hasta el final y para transformar España y si no, afortunadamente, voy a poder seguir pagando la hipoteca fuera de esto", ha asegurado.

Casado ha incidido en esta idea de abandonar el partido si pierde: "No voy a pedir ni un sólo cargo si no gano, es más, diría hasta que me voy a ir y no lo digo porque sería de muy mal líder el no proteger a la gente que ha apostado por mí y ha dado la cara por mí, y me quedaré el tiempo que ellos lo requieran si no gano".

"HE DEFENDIDO AL GOBIERNO PORQUE ERA EL PORTAVOZ"

Casado ha hecho además crítica de la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy porque entiende que "si se han perdido tres millones de votos" es porque algo "se ha hecho mal". "¿Es autocrítica? Sí, y ¿Por qué yo he defendido la labor de este Gobierno? Porque ha hecho mucho, porque yo era el portavoz y porque yo tengo una máxima como portavoz: Podré no decir todo lo que pienso, pero nunca he dicho lo que no pienso", ha apuntado.

Según ha dicho, "si hay un nuevo partido que tiene tres millones de votos", algo se habrá hecho mal, "pero hay solución y es la misma" que dio al PP la mayoría absoluta tanto en el año 2000 como en 2011: "Decir las cosas claras, sin complejos, liderar esa España de los balcones que está esperando una excusa para volver a votarnos y sobre todo, no ser comentaristas de lo que ocurre en España sino decir lo que va a ocurrir en España. La gente quiere liderazgos".

En este contexto, ha afirmado que "España volvió a latir cuando dejó de hacerlo el corazón de Miguel Ángel Blanco" y ha reivindicado "un partido como el de Goyo Ordóñez, al que vuelva Ortega Lara y donde María San Gil pueda tener el puesto que quiera" porque, afirma, ese es el "tuétano" de la formación y "es recuperable" porque "la gente lo está deseando" y una vez se consiga, "ya no habrá excusa para una regeneración tranquila".

"A mi Ciudadanos no me va a decir nada de la corrupción, ni de mi mochila con la gestión. Soy el candidato que menos gusta a Ciudadanos y a la izquierda", ha añadido.