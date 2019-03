Casado acusa a Sánchez de "prácticas mafiosas" y hacer campaña "metiendo la mano en el bolsillo" de los españoles

Casado ha realizado estas manifestaciones este martes en Oviedo a preguntas de los periodistas tras firmar un acuerdo de coalición con Foro Asturias para ir juntos a las elecciones generales del 28 de abril.

Ha reprochado al Gobierno socialista "la instrumentalización que están haciendo de las Cortes para medias electoralistas que no van a poder ni aprobar, ni poner en práctica, ni pagar". "El Ejecutivo de Sánchez está desesperado y lo que está intentando hacer en ocho semanas es lo que no ha hecho en ocho meses. Ya llevamos no sé cuántos miles de millones comprometidos por parte de un gobierno que no ha podido aprobar sus presupuestos", sostiene.

Casado ha acusado al equipo de Pedro Sánchez de "haber pasado de ser caciquil" a tener "prácticas mafiosas al buscar cosas malas de la oposición" desde los ministerios, en referencia a la información de El Mundo de que el equipo del presidente pide a los departamentos del Gobierno "argumentos para atacar" a la oposición.

"Pedro Sánchez quiere hacer una campaña electoral embarrada para que no se hable de lo esencial; y es que en esta campaña electoral lo que se decide es si Pedro Sánchez va a seguir en el gobierno al mando de lo que le diga Torra o si queremos un cambio real en España antes de que acaben con este país", ha apuntado.