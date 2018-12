Casado acusa a Sánchez de "hacer al Estado títere de los independentistas al ofrecer un referéndum de autodeterminación"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "hacer al Estado un títere de los independentistas" catalanes, al "ofrecer una consulta de autodeterminación y machacar la Constitución aprobando un Estatuto nuevo claramente inconstitucional". "Usted ha decidido estar a las órdenes de los independentistas con tal de seguir una semana más en el Gobierno de España", ha criticado.

En un acto celebrado en Vitoria para presentar los candidatos a las elecciones municipales y forales del País Vasco, Casado ha contestado a las declaraciones de la portavoz del Govern, Elsa Artadi, que ha advertido a Sánchez, que no puede seguir "navegando entre dos aguas" y tendrá que decidir "si manda él o sigue siendo un títere del Estado".

El líder del PP ha recordado que un presidente del Gobierno tiene que estar "al servicio del Estado", y ha acusado a Sánchez de "vender" a España para seguir en el poder. "Nosotros tenemos que llegar al Gobierno para recuperar el Estado", ha señalado. Asimismo, ha preguntado a Artadi "qué más decisiones quiere que tome Sánchez, si lo que está haciendo es hacer al Estado un títere de los independentistas".

Pablo Casado también ha criticado que Pedro Sánchez haya hecho "equivalencias" con lo ocurrido en el País Vasco, y que plantee articular una reforma del Estatut que sea votada en referéndum por la sociedad catalana.

En este sentido, ha criticado que Sánchez quiera cambiar el texto estatutario catalán, "ofreciendo una consulta de autodeterminación y planteando machacar la Constitución", mediante la aprobación de "un Estatuto nuevo claramente inconstitucional".

"Usted ha decidido estar a las órdenes de los independentistas con tal de seguir una semana más en el Gobierno de España", ha criticado, para reprocharle que haya permitido "ser recibido" en Barcelona "como un jefe de Estado extranjero"

También ha comparado los actos de los CDR con la 'kale borroka' que existió en Euskadi. "En Cataluña volvemos a ver eso que dijo Xabier Arzalluz (antiguo líder del PNV) de que, para que caigan las nueces, alguien tiene que sacudir el árbol. Por eso Torra dice que 'aprieten'. Los 'chicos de la gasolina' de Arzalluz ahora son los de 'la pintura amarilla'", ha dicho.

Por ello, ha insistido en la aplicación de la Ley de Partidos y la suspensión de la financiación a aquellos partidos que tengan líderes condenados o procesados por rebelión y sedición.

CONTRA EL FIN DE LA DISPERSIÓN

Por otro lado, se ha mostrado en contra del fin de la dispersión de los presos de ETA, de su acercamiento y de la cesión de instituciones penitenciarias al Ejecutivo vasco. Asimismo, se ha referido al hecho que se hayan acercado 15 presos de ETA a las cárceles de Euskadi desde verano.

En este sentido, ha destacado que este acercamiento es "una primera etapa" para, "luego, ceder las instituciones penitenciarias al Gobierno Vasco, y convertir a alguna de las cárceles vascas en la 'catedral' de los presos etarras", en alusión al nombre de prisión que se construyó el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

A su juicio, se quiere hacer en la Comunidad Autónoma Vasca "lo mismo que han hecho en Cataluña, en Lladoners, convirtiendo una cárcel con un régimen penitenciario distinto para los presos independentistas del 'procés". "Las administraciones penitenciarias que no son iguales con los presos solo se ven o en las dictaduras, donde son más severas contra los disidentes, o en los 'narco-estados', donde son más permisivos con los que mandan, con los narcotraficantes", ha añadido.

"UNA AFRENTA A LAS VÍCTIMAS"

"En una democracia consolidada no puede haber regímenes penitenciarios distintos. En Cataluña lo está habiendo: diferente régimen de visitas, de atención, de patio y de comidas. Esto lo quieren hacer en el País Vasco, y eso es una afrenta a las víctimas", ha apuntado.

Además, ha recordado que "muchas familias de las víctimas de ETA tienen que ir a otras comunidades autónomas a poner flores a sus familiares porque, ni estando muertos y enterrados dejaron de acosarlos, de profanar sus tumbas o de humillarles".

HOMENAJES DE RECLUSOS

Además, ha recordado que el pasado 20 de diciembre varios radicales que participaban en el recibimiento en Bilbao a la presa de ETA Itziar Plaza, en libertad provisional, zarandearan a miembros del PP vasco que se habían concentrado con carteles en los que se podía leer "No son héroes, son asesinos".

"No puede ser que a los valientes compañeros que van allí por respeto a las víctimas, a nuestras siglas y a España, se les escupa, se les amenace, se les insulte y zarandee, no cabe un estado democrático", ha advertido. A su entender, tienen que ser los policías y los jueces los que impidan el enaltecimiento.

Pablo Casado ha recordado su compromiso con las víctimas para modificar la Ley penitenciaria "para que ningún condenado por terrorismo pueda acceder del primer al segundo grado sin haber colaborado efectivamente en el esclarecimiento de los crímenes que siguen impunes".

"Porque aniquilaron sistemáticamente de aquellos que le molestaban (a ETA) para la construcción de su 'arcadia terrorífica' y su 'fantasmagórica Euskal Herria independiente", ha destacado, para comparar la estrategia de la banda con la de los yihadistas.

"Nuestro compromiso es el de una política penitenciaria que no ceda ni un ápice a los crímenes más execrables. Somos el partido que aprobó el cumplimiento íntegro de las penas, que incluyó la ampliación a 40 años del internamiento en prisión para los delitos más execrables y los que, en franca y orgullosa soledad, aprobó la prisión permanente revisable, teniendo como supuesto también los actos de terrorismo", ha subrayado.

EL PP VASCO, "LA REFERENCIA"

Pablo Casado ha destacado que el PP vasco es "la referencia" del partido en España porque ETA les querían matar, y ha recordado la figura de Gregorio Ordóñez, parlamentario vasco y senador asesinado por ETA, además de agradecer la labor desarrollada en Euskadi por Alfonso Alonso, Carlos Iturgaiz, Jaime Mayor Oreja, María San Gil y Arantza Quiroga.

Tras señalar que ahora el terrorismo en el País Vasco "no mata", ha dicho que, igual que a ETA no se le dio "nada" cuando mataba, "nada" se le puede dar ahora "por dejar de matar". Además, ha destacado que a Miguel Ángel le secuestraron y asesinaron por ser del Partido Popular. En este sentido, ha asegurado que no puede haber equiparación entre los que disparaban las armas "y los que poníais la nuca".

QUE "NO SE BUSQUE AL PP FUERA DEL PP"

Además, ha agradecido el compromiso de los candidatos a las próximas elecciones municipales y forales, y ha advertido que "no se equivoquen quienes busquen al PP fuera del PP" porque su voto, puede acabar "revirtiendo en aquellos que no representan en absoluto sus principios".

"Aquellos que piensan que una formación nueva puede tener más incentivo para ser votada, no se olviden que solo con 40 años de historia, con concejales, alcaldes, diputados, presidentes de comunidad, con ministros, pueden garantizar, en el peor momento de la historia de España, en el mayor desafío a nuestra identidad territorial, solo con esa experiencia se puede garantizar que ese voto valga para hacer lo que tu quieres que se haga en España", ha defendido.

En el acto, al que también han asistido la portavoz del PP, Dolors Montserrat y la vicesecretaria de Política Social, ha intervenido también el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y la candidata a la alcaldía de Vitoria, Leticia Comerón, en representación de todos los candidatos vascos.