Casado pide a Sánchez que deje de "hacer gestos" al independentismo porque "no son mayoría", como dice el CEO catalán

Así se ha pronunciado después de que la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat hecha pública este viernes señale que los ciudadanos de Cataluña que se oponen a la independencia superan a los partidarios, con un 48,6% que no quieren que sea un Estado independiente y un 47,2% que sí. Es la primera vez desde junio de 2017 que los contrarios a la independencia de Cataluña superan a los favorables

En un acto en Zaragoza, para apoyar a los candidatos a las municipales y autonómicas, Casado ha señalado que "ya sabían" que los independentistas no eran mayoría pero "el problema" es que el voto constitucionalista "no fue útil" porque el ganador de las elecciones, en alusión a Inés Arrimadas (Cs), no se presentó a la investidura ni tampoco llevó a cabo más adelante una moción de censura para desalojar a Quim Torra.

"¡Claro que no son mayoría!", ha exclamado, para pedir a Sánchez que "deje de hacer gestor como si fuera una mayoría". En este punto, ha señalado la elección del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, para presidir el Senado, cuando defendía que "hubiera indultos" a los líderes independentistas que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo.

