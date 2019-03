Casado exige a Sánchez que garantice la retirada de lazos amarillos para "respetar la neutralidad" de lo público

El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha considerado este martes que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, debe "poner todos los mecanismos a su alcance" para que se retiren los lazos amarillos en Cataluña y "se respete la neutralidad del espacio público".

"Mi mensaje de hoy no va para --el presidente de la Generalitat catalana Quim-- Torra, ni para la Junta Electoral Central, ni siquiera para la Fiscalía. Mi mensaje de va para Sánchez, que tiene que poner todos los mecanismos a su alcance para que se respete la neutralidad del espacio público" con la retirada de los lazos amarillos de los edificios públicos de Cataluña, ha destacado.

Casado se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación durante la visita que esta jornada está realizando a Valencia con motivo de las Fallas, al aludir a la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que exige a Torra que sean retirados los lazos amarillos en representación del movimiento independentista que se exhiben en edificios públicos de Cataluña.

"Hoy expira el plazo en el que Torra tiene que retirar los lazos amarillos para dejar de hacer propaganda con el dinero de los contribuyentes con un emblema que insulta a la democracia española y al Estado de Derecho", ha subrayado el responsable 'popular'. A continuación, ha resaltado que "la Junta Electoral Central ha dejado muy claro" al presidente catalán que tiene que quitarlos.

Pablo Casado, que ha indicado que esto es algo que el PP está "pidiendo" hace "ocho meses", ha señalado que "no puede ser que Barcelona, que Cataluña, siga plagada de lazos amarillos que lo que dicen es que España no es una democracia y no respetan el Estado de Derecho".

"HA PERMITIDO QUE TORRA VAYA A MONCLOA CON LAZO AMARILLO"

Asimismo, ha criticado que Pedro Sánchez "ha permitido que Torra vaya a La Moncloa con un lazo amarillo" y que esté "permitiendo que etiqueten los domicilios particulares de la oposición en Cataluña con lazos amarillos, como se hacía en las dictaduras".

"Sánchez lo está permitiendo porque necesita sus votos para estar en el poder y porque ya ha dicho que volverá a tomar esos votos si necesita pactar con ellos después del 28 de abril", ha agregado el responsable 'popular'.

Casado ha reclamado a Sánchez, "ahora que estamos en campaña", que "diga claramente si va a intentar volver a acordar un gobierno con Torra si le dan las cifras" y que diga también "si Torra hoy incumple el ultimátum de la Junta Electoral, si el Gobierno va a hacer, a través de la Policía o de las delegaciones del Gobierno, lo que todos estamos reclamando: que se mantenga la neutralidad del espacio público y que no se haga propaganda a favor de los que dieron un golpe al Estado".

EL REFERÉNDUM "YA ESTÁ CONVOCADO"

El presidente nacional del PP ha agregado que el referéndum que reclaman los independentistas "ya está convocado" para "el 28 de abril", día de las elecciones generales, porque "los españoles pueden votar si quieren a Sánchez con Torra, Otegui e Iglesias en La Moncloa o si quieren la alternativa del PP para sacar a los independentistas y a los comunistas del cuadro de mandos de la Presidencia del Gobierno".

Tras ello, Pablo Casado ha insistido en la adopción de medidas para retirar los lazos amarillos. "Si ellos no lo hace, nosotros lo haremos nada más llegar al Gobierno, igual que planteamos una ley de símbolos para que se dejara de ultrajar a la Corona quemando fotos del Rey y banderas, para que se sacaran de todos los espacios públicos los lazos amarillos. El PSOE votó en contra de esa ley de símbolos que propuso el PP, por tanto se retrataron", ha lamentado.