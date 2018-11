Casado pide a Sánchez que "deje de jugar con las fechas" ante un adelanto electoral y convoque elecciones "cuanto antes"

Así lo ha puesto de manifiesto Casado durante su intervención ante los periodistas en Cartaya (Huelva), donde ha visitado una cooperativa agrícola y se ha referido a las palabras del ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en los Desayunos Informativos de Europa Press sobre un posible adelanto electoral.

A este respecto, ha recordado que la convocatoria de elecciones fue "el compromiso de Sánchez cuando convocó esa moción de censura destructiva" y eso es lo que "le exigían sus socios" en esa moción de censura.

Casado ha asegurado que Sánchez "le ha quitado hierro" a las palabras de Ábalos diciendo que "no sabe si serán en mayo o más adelante", pero "lo cierto es que empiezan a reconocer que no tienen presupuestos", ha dicho.

De este modo, el dirigente 'popular' ha señalado que "coincide con Ábalos" en la importancia de la convocatoria de elecciones porque es "lo lógico", al tiempo que ha destacado que el PP "está preparado para ganarles" y espera que los comicios sean "cuanto antes". "Si se creen las encuestas del CIS, no sé a qué esperan para convocarlas", ha dicho.

PIDE A SÁNCHEZ QUE APLIQUE "SU BAREMO"

Respecto a las informaciones sobre sociedades instrumentales y patrimoniales de algunos ministros para "eludir impuestos" para comprar propiedades, Casado ha remarcado que hay cuatro ministros y una secretaria de Estado relacionados con este tipo de circunstancias. En concreto, se ha referido a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, la cual "al parecer utilizó sociedades instrumentales para comprar su patrimonio" y pagar una cifra "irrisoria" de impuestos "teniendo en cuenta su salario como funcionaria europea".

"Le pedimos a Sánchez que aplique su baremo y que explique por qué lo que exigía al resto de partidos no lo exige a su consejo de ministros", ha proseguido Casado, que también ha hecho alusión al caso del ministro de Exteriores, Josep Borrell, con una operación con unas acciones usando supuestamente "información privilegiada".

A su juicio, "el Gobierno de Sánchez es como un aloe vera, es decir, cuánto más lo investigan, más propiedades le sacan". Y por ello, se ha mostrado convencido de que el Gobierno, y su presidente, tendrán que ir al Congreso de los Diputados a explicar "por qué no exige a su consejo de ministros lo mismo que exigía al resto de partidos".

En este punto, le ha recordado a Sánchez que aseguró que "nunca tendría a ningún miembro de su ejecutiva con una sociedad instrumental para tener patrimonio y pagar impuestos", de manera que "por qué ahora que tiene cuatro ministros y una secretaria de Estado en esta situación no exige la misma vara de medir que a sus adversarios".

No obstante, ha señalado que el PP es "coherente" porque "nunca ha criticado que alguien venga a la política con un patrimonio previo o tenga una sociedad, si no es para eludir impuestos, si simplemente es para gestionar una sociedad que es productiva, que no es opaca o simulada", pero "Sánchez no hacía esa distinción y fue implacable".

Así, "en estos cinco casos, --de los cuatro ministros y la secretaria de Estado--, pendientes de dirimir no pueden decir que esas sociedades no fueran para tapar una no tributación por su patrimonio y esperamos una respuesta cuanto antes", ha concluido.