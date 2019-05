Política

http://www.teinteresa.es/politica/Casado-Sanchez-abstencion-PP-Ciudadanos_0_2235376718.html

Casado dice que Sánchez "no merece la abstención del PP" y le anima a negociar con Ciudadanos

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha dejado claro este viernes en Ceuta que su partido no tiene ninguna intención de abstenerse para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente. "No merece nuestro voto, ni en forma de abstención, porque a España no le conviene que gobierne", ha advertido durante un mitin a pie de playa en el que ha invitado a los socialistas a mirar a Ciudadanos si quieren un Ejecutivo "constitucionalista".