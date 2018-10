Política

Casado exige a Sánchez aplicar el 155 tras apoyar Torra la "kale borroka" de los CDR para no ser "cómplice del golpismo"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya no tiene "excusa" para no activar de nuevo el artículo 155 de la Constitución tras las palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra, alentando la "kale borroka" de los Comités de Defensa de la República (CDR). A su entender, si no lo hace debe convocar elecciones, ya que si no será "cómplice de los golpistas" y quedará "inhabilitado" para gobernar España.