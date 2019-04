Casado cree que si Sánchez sigue en Moncloa aceptará la vía del referéndum como pronostica el candidato del JxCat

El líder del PP, Pablo Casado, está convencido de que si Pedro Sánchez sigue en el Palacio de la Moncloa tras las elecciones generales del 28 de abril acabará aceptando la vía del referéndum como ha pronosticado este jueves el candidato de JxCat al Congreso, Jordi Sànchez. Además, ha expresado su "preocupación" por las exigencias de los independentistas porque, según ha dicho, todos aseguran que les va a dar lo que piden.

En concreto, el cabeza de lista de JxCat ha afirmado por videoconferencia desde la cárcel Soto del Real (Madrid) que "tarde o temprano el PSOE aceptará la vía" del referéndum pese a que ahora niegue esta posibilidad, destacando que por responsabilidad histórica no pueden seguir formando parte del bloqueo, ha dicho.

"Yo crítico mucho a los independentistas con razón. Soy el que más firmeza ha demostrado y lo vamos a hacer en cuanto lleguemos al Gobierno, pero hay una cosa que reconozco, suelen decir lo que luego cumplen", ha manifestado Casado, que ha admitido que, a pesar de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), le ha "incomodado un poco" ver a un "preso preventivo supuestamente por dar un golpe de Estado" dando una rueda de prensa desde la cárcel.

"LO QUE HAN DICHO SE HA ACABADO CUMPLIENDO"

En una intervención en la terraza del Obispo Galarza en Cáceres, junto al candidato del PP a la Presidencia de Extremadura, José Antonio Monago, Casado ha recordado las ofertas a Pedro Sánchez que en los últimos días han realizado otros candidatos de ERC y JxCat y ha afirmado que todo esto le "preocupa" porque "todo lo que han dicho se ha acabado cumpliendo".

"Si verdaderamente los golpistas de ANC y Omnium, los del PDeCAT, los de ERC, los bilduetarras de Otegi y los comunistas de Pablo Iglesias dicen lo mismo, que es 'vamos a apoyar a Pedro Sánchez porque nos va a dar lo que le pedimos' y esto ya lo han hecho con los Presupuestos y la moción de censura, todo conduce a pensar que va a volver a suceder", ha alertado.

Tras asegurar que en esta campaña se dirime si Sánchez tiene la posibilidad de formar gobierno con quienes quieren destruir España, ha subrayado que el jefe del Ejecutivo no ha rechazado que no vaya a indultar a los "golpistas". "Me preocupa estar en manos de un Partido Socialista que no cierra las puertas a aquellos que han dado un golpe de Estado", ha apostillado.

"NO SE ESTÁ NEGANDO A INDULTAR" A LOS "GOLPISTAS"

El presidente del PP ha recordado una vez más que el PSOE ya indultó en los años ochenta al general Alfonso Armada, que "organizó el 23-F" y ahora "no se está negando a indultar a otros golpistas, los que dieron el golpe a la legalidad en Cataluña con violencia".

"Eso creo que lo tienen que saber todos los españoles cuando vayan a la urna y piensen a quién quieren votar porque la moderación es no pactar con golpistas, ni con terroristas, ni con batasunos ni con los comunistas que han arruinado a Venezuela asesorando a Maduro y a Chávez", ha afirmado.

El líder del PP ha afirmado que él quiere gobernar "para todos" mientras que "unos solo quieren gobernar para la independencia". "Reflexionemos y lo digo en un tono de Semana Santa, sin intentar levantar insultos e insidias", ha afirmado.

CRITICA "LOS ESCRACHES"

En su intervención, Casado ha aludido un día más a los "escraches", los "acosos", las "agresiones e intimidaciones" que están sufriendo estos días de campaña los partidos constitucionalistas y ha señalado que "eso es inadmisible". "A mi que escracheen a Albert Rivera es como si me escrachean a mi", ha dicho, para añadir que tanto Cs como Vox van a tener el apoyo del PP ante esos "escraches".

Dicho esto, ha insistido en que eso "no se puede tolerar" y ha apelado a la concordia y la moderación. "Por eso, en estos días más de recogimiento quería lanzar una apelación a la responsabilidad, sobre todo del PSOE, que está en el Gobierno y no está poniendo las medidas adecuadas en materia de seguridad y justicia para que esto no vuelva a suceder", ha concluido.