Casado afea a Sánchez que no haya hablado de pesca con Marruecos pero sí de celebrar un Mundial "conjuntamente"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afeado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya viajado hasta a Marruecos pero no haya tratado el tema del acuerdo pesquero entre la Unión Europea (UE) y dicho país mientras sí ha propuesto una candidatura conjunta entre tres países de dos continentes, España, Portugal y Marruecos, para optar a la organización del Mundial de fútbol de 2030. "No se me ocurre que las Olimpiadas en Barcelona se hicieran conjuntamente con Zaragoza y Portugal", ha añadido.