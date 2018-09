Casado pide a Sánchez que "ponga orden en Cataluña" ante la amenaza de Torra de abrir las cárceles

Casado en declaraciones a Antena3 recogidas por Europa Press ha lamentado que no exista un "freno" al secesionismo en Cataluña. "No se puede entender que alguien con competencias amenace con abrir las cárceles, es algo que no pasa ni en Corea del Norte, es absurdo", ha asegurado, recalcando que es un mensaje "tremendamente grave".

De esta forma, el líder del PP ha ofrecido sus senadores al Ejecutivo socialista para volver a aprobar la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, ya que el PP tiene en su mano aprobar nuevas extraordinarias en Cataluña gracias a su mayoría en la Cámara Alta.

"El único partido que puede poner en práctica este artículo es el PP, se equivoca el Gobierno cuando cree que estas frases son solo frases desafortunadas", ha advertido.

EL INDEPENDENTISMO "NO TIENE FRENO"

De esta forma, Casado ha lamentado la falta de dureza con la que el Ejecutivo encara el desafío separatista, afirmando que el Gobierno no plantea "ningún tipo de freno" al independentismo y ha criticado que Sánchez haya aceptado la "bilateralidad" y haya permitido que el president de la Generalitat, Quim Torra, acudiera a su entrevista en La Moncloa portando un lazo amarillo en la solapa de su traje, un símbolo que "insulta a la separación de poderes".

Por ello, Casado ha exigido a Sánchez que haga cumplir la ley en Cataluña y protagonice menos "paseos por la Moncloa" con Torra y menos "reuniones sectoriales y bilaterales". "Tienen que decir que en Cataluña o se cumple la ley o se aplicará la Constitución para hacerla cumplir", ha reiterado.

PIDE MÁS ACCIÓN A C'S EN CATALUÑA

Además, preguntado por los mensajes cruzados entre el PP y Ciudadanos por la campaña de retirada de lazos amarillos en Cataluña ha negado que haya criticado a Albert Rivera por su iniciativa, asegurando que miembros del PP también han quitado símbolos independentistas, y ha puesto el foco en que los partidos políticos "deben hacer más".

"Nuestra posición es que, además de apoyar a las víctimas y quitar los lazos, los partidos tenemos que hacer más y utilizar nuestra representación en las instituciones", ha señalado Casado, apuntando que Ciudadanos cuenta con una "mayoría considerable" en el Parlament para presionar a la Generalitat en el cumplimiento de la ley en Cataluña.

"No se puede decir 'nos vemos en la calle', es como si ante una huelga de limpieza simbólicamente un político saca una escoba, pero no se puede decir a los ciudadanos que saquen las escobas porque en la oposición no voy a resolver la huelga", ha argumentado.

En este sentido, ha puesto en valor que el PP cuando gobernó en el Ayuntamiento de Tarragona se retiraron símbolos independentistas y se abrieron oficinas municipales a este respecto. "También hay que plantear legislación, hemos propuesto la reforma de la ley de símbolos, y también habría que regular el establecimiento de emblemas antidemocráticos y la discrecionalidad de ayuntamientos a la hora de dar instrucciones a las fuerzas de seguridad", ha recalcado.