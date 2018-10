Casado defiende subida del SMI "pactada hasta 850 euros en 2020" y pide "menos demagogia" por pactos con Podemos y ERC

El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido este viernes la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pactada de hasta 850 euros en 2020 y ha pedido "menos demagogia" para "no legislar cosas que no se cumplen", asegurando que los gobiernos socialistas han incumplido durante años las leyes que recogían la revalorización de las pensiones en función del crecimiento del IPC.

Así se ha pronunciado Casado durante su participación en Córdoba en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange y Grupo Vir, en el que también ha participado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y al que ha asistido la plana mayor del PP andaluz, con su presidente, Juanma Moreno, a la cabeza.

El líder del PP ha defendido que la política presupuestaria tiene que ser "muy seria" y no puede basarse en pactos con Podemos o ERC, "pasándonos por encima todos los baremos legislativos o todos los acuerdos que hemos pactado con la patronal y los sindicatos".

"Estamos dando la imagen de un país que tiene un gobierno que no es serio en política presupuestaria y eso resta credibilidad", ha apuntado el presidente del PP quien ha censurado que los socialistas lleguen a acuerdos económicos con Podemos o ERC "aunque sean problemáticos para la economía".

Casado, que ha defendido un sistema de pensiones "sostenible", con suficientes trabajadores para sostenerlo, ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" a los españoles en esta materia. Si bien, ha dicho no estar de acuerdo en que se puedan sacar las pensiones contributivas al presupuesto porque sería "insostenible".

Así, ha explicado que su partido quiere estudiar qué sistemas de complementariedad puede haber para que ese sistema público también se pueda fomentar a nivel fiscal con otro tipo de medidas, al tiempo que ha rechazado medidas "demagógicas" como rebajar la edad de jubilación a los 62 años.

Tras pedir responsabilidad y que se puedan acordar las políticas económicas entre todos, el presidente de los 'populares' ha defendido criterios económicos o cómo va el mercado de trabajo para calibrar cuál debe ser la actualización de las pensiones.

"La izquierda ha legislado para luego no cumplirlo y en épocas en las que el IPC se ha disparado, la izquierda no solo no ha revalorizado las pensiones, sino que las ha congelado", ha señalado Casado, quien ha apostado por no hacer "partidismo ni debates destructivos" en una cuestión que genera "tanta incertidumbre" y que requiere "responsabilidad" por parte de todos.

Para el presidente del PP, España está dando la imagen de un país que tiene un gobierno que "no es serio" en política presupuestaria y eso "resta credibilidad". Según ha defendido, "sale muy caro incumplir tus compromisos o que Bruselas te amoneste".

"No puede ser que Bruselas te diga por carta que usted no está cumpliendo con lo que había previsto, o que una autoridad fiscal como la Airef diga que no se cree las previsiones y que hay un desfase de 2.000 millones en los ingresos. Eso hace que el inversor no se fíe de ti y que la seguridad jurídica se resienta", ha concluido.