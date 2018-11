Casado se reúne hoy con el Grupo Popular del Senado, donde se encontrará con Arenas tras los audios de Villarejo

El presidente del PP, Pablo Casado, preside este martes la reunión del Grupo Popular del Senado y compartirá después comida con la dirección del PP en la Cámara Alta, donde tendrá ocasión de encontrarse con Javier Arenas tras haber aparecido el veterano político 'popular' en las conversaciones desveladas entre María Dolores de Cospedal y su marido con el ex comisario José Manuel Villarejo.

Arenas ha guardado silencio desde que se desvelaron en el periódico Moncloa.com los audios en los que el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, le plantea a Villarejo que le investigue. El político andaluz forma parte de la dirección del Grupo Popular del Senado, del que es portavoz adjunto, por lo que mañana acudirá a las citas del partido en la Cámara Alta.

Como todo los martes de Pleno, el grupo celebrará una reunión previa para revisar los temas de trabajo y asuntos de actualidad. Al encuentro de hoy acude el presidente del PP, Pablo Casado, quien ya presidió esta misma cita al inicio del curso político, el pasado 11 de septiembre.

La reunión comenzará a las 13,30 horas y al concluir, Casado compartirá comida con el consejo de dirección del grupo, una treintena de personas entre las que se encuentra Javier Arenas. El político se mantiene como portavoz adjunto en el nuevo equipo formado por Ignacio Cosidó en el Senado, a pesar de que apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP.

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal aseguró el pasado viernes, tras la publicación de nuevos audios sobre sus encuentros con el excomisario José Manuel Villarejo, que se trataba de "su obligación" como número 'dos' del PP saber si eran verdad las informaciones que vinculaban al político andaluz con la trama Gürtel. En todo caso, señaló que el trabajo no se llegó a concretar y que nunca se pagó al policía por investigar a Arenas.

La dirección del PP no ha hecho comentarios al respecto. El secretario general, Teodoro García Egea, ha explicado este lunes que Cospedal ha dejado el Comité Ejecutivo Nacional de este partido "de mutuo acuerdo" con Casado y no ha ido más allá, insistiendo en que son temas del pasado con los que la actual dirección "no tiene nada que ver".

REGRESO DE BARREIRO AL GRUPO

Casado volverá al Senado además el día en que recuperará su escaño en el Grupo Popular Pilar Barreiro tras haberse archivado en el Supremo una investigación sobre su vinculación con el trama Púnica. La senadora murciana dejó el PP en marzo al exigir Ciudadanos que abandonara el escaño por este asunto si el Gobierno de Mariano Rajoy quería sus votos a los Presupuestos.

El Supremo ha cerrado su causa y Barreiro ha solicitado su regreso al PP, que se pondrá de manifiesto este martes cuando la senadora participe en la reunión del grupo y se siente en el Pleno en las filas 'populares'.

Desde el PP se ha insistido en que fue ella la que dejó el escaño de forma voluntaria en un gesto de "generosidad", según ha dicho hoy mismo Ignacio Cosidó, que ha echado toda la culpa de aquello a los "inquisidores" de Ciudadanos. Los senadores 'populares' y el propio Pablo Casado podrán este martes hacerle un reconocimiento.