Casado cree que Podemos "ya no aguanta más" en el Gobierno e insta a Sánchez a convocar elecciones "el viernes"

"Pablo Iglesias ha convocado primarias y eso quiere decir que ya está calentando en la banda y que, por fin, se pueden convocar elecciones, así que ya mismo", ha dicho en un mitin celebrado en Fines (Almería).

Casado ha reaccionado así al hecho de que el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos haya decidido confeccionar su lista antes de Navidad para las elecciones generales para estar de este modo preparados ante el posible adelanto electoral con Iglesias optando a la Presidencia del Gobierno.

"Las elecciones pueden ser ya mismo porque ya no aguantan al PSOE y a Sánchez los de Podemos y nosotros, menos todavía, así que las convoque el próximo viernes, que vamos a ganarlas", ha asegurado.

Durante el acto público con el que ha cerrado la jornada en clave electoral andaluza, ha trasladado que la incertidumbre alrededor de un posible o no adelanto no va a "alterar nuestro ritmo" aunque ha reiterado que el "primer paso" para ganar la Moncloa "pasa por desalojar al PSOE del Palacio de San Telmo" con lo que ha denominado el voto, "no útil, sino necesario y urgente".

El líder del PP ha censurado, asimismo, al presidente del Gobierno su visita institucional a Cuba coincidiendo con la fase final de negociación del Brexit y se ha preguntado qué "pinta" en la isla "cuando el futuro de Gibraltar se ve en Bruselas".

"Está claro que el Gobierno de las sonrisas, de la incompetencia sobre todo, prefiere irse a Marruecos y a Cuba en vez de negociar a cara de perro como ha hecho el PP estos años", ha trasladado para insistir que el ejecutivo de Rajoy dejó "encarrilado y ya votado" el derecho de veto de España con respecto al Peñón.

Para Casado, el de Pedro Sánchez es un gobierno de "irresponsabilidad" que ha dejado pasar una ocasión "fundamental e histórica". "Nunca he visto un gobierno que traicione más los intereses de España con tanta caradura de echar la culpa a los demás", ha concluido.