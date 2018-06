Casado lamenta que Pedro Sánchez se haya convertido en "Zapatero bis y enfrente a españoles"

El candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo de la nación, Pedro Sánchez, "se haya convertido en 'Zapatero bis', en una mala copia de Zapatero que en apenas una semana de gobierno esté enfrentando a los españoles".

Frente los principios que defiende la candidatura de Casado, que pasan por la libertad, la unidad de España, la defensa de las víctimas del terrorismo, de la familia, la vida y la honestidad, Pedro Sánchez "ha propuesto una ley de eutanasia que rechazamos, una vuelta a la Ley de Memoria Histórica cuando lo que queremos es mirar al futuro, y un acercamiento de presos etarras cuando nosotros estamos con las víctimas y no con los verdugos".

"Una cesión al gobierno independentista de Cataluña cuando los españoles somos iguales en derechos y obligaciones vivamos en Murcia o en Cataluña y una subida de impuestos para financiar servicios públicos que ya estaban garantizados", ha criticado.

Casado, que ha participado este jueves en Murcia en un acto al que han acudido alrededor de medio millar de militantes y simpatizantes, ha dejado claro, igualmente, que irá hasta el final y su mensaje es rotundo.

"No he llegado hasta aquí para que nada cambie, y si yo gano nadie pierde, porque soy representante de la única candidatura que representa la unidad y si un partido se fractura no ganará elecciones y si me integrara en otra candidatura, además de no sentirme representado, creo que no participaría en más unión, sino en descompensar dos candidaturas que no quiero que se convierta en un choque de trenes", ha explicado.

A su juicio, "esto, lejos de ser una candidatura de tercera vía, es la solución para que el partido se renueve y esté unido, porque ya vimos lo que pasó en el PSOE y Podemos, que se pierden elecciones y se fracturan provincias y regiones".

Aunque reconoce que la segunda vuelta se recoge en los estatutos y asegura que acata las normas, Casado se ha comprometido a depurar los censos si se convierte en presidente y a que haya más participación e ilusión en el partido.

Por ello, propone para este congreso que la gente participe y lo haga en libertad y, sobre todo, "sepamos que con este cambio tenemos que impulsar la formación y no mantener el resultado electoral, ni resignarnos a los cinco millones de votos, sino a traer aquellos que se fueron, a volver a esos 11 millones de votos y recuperar al votante que se fue a otro partido".

Así, ha asegurado que los votos prestados volverán a los 'populares'. Sobre los tres millones de votos con los que cuenta Ciudadanos, ha confesado que prefiere ganarlos antes de decir que no existen o limitarse a criticarlos.

DEFENSA DEL AGUA Y DEL AVE EN MURCIA

En clave regional, Casado ha hecho alusión a dos de las principales cuestiones que atañen a Murcia, el agua y las infraestructuras. En materia hídrica, ha recordado que antes de la moción de censura el PP suscribió el acuerdo entre todas las autonomías de este partido para el pacto nacional del agua.

También ha hecho referencia a la necesidad de que el AVE llegue a Murcia, porque "es fundamental que Murcia tenga infraestructuras de primera". "Hace falta el tren de velocidad y es mi compromiso, que no se me olvidará si soy elegido presidente nacional", ha destacado.

Murcia, ha indicado, "es una referencia en las políticas de buen gobierno que tenemos que mantener y es importante que este congreso nacional sea un momento para renovarnos y estar unidos, salir a ganar las próximas elecciones autonómicas y municipales".

Por su parte, el presidente de Murcia y del partido, Fernando López Miras, ha recordado que siempre que han necesitado a Casado ha estado ahí, "porque conoce los problemas de las región". "Es una nueva generación de políticos que trae un nuevo impulso, a la que pertenezco, pero que también cuenta con la experiencia de aquellos que durante toda su vida han hecho que hoy el PP sea el primer partido de España y de la Región", ha concluido.