Casado acusa al PSOE de organizar una "campaña sucia" pero avisa: "La gente no es tonta y no podrán con el PP"

En el acto de presentación de los cabeza de cartel del PP al Congreso, Casado ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sanchez por buscar hacer como hizo el PSOE de José Luis Rodriguez Zapatero, intentando "denostar, incluso personalmente" a sus adversarios políticos. "No tenemos ni que crisparnos ni enfadarnos sino sencillamente decirles que la gente no es tonta y que no van a poder con nosotros", ha proclamado.

El presidente de los 'populares' ha afeado al PSOE que ahora intente "apelar a esa campaña noña, vacía y absolutamente tergiversada" cuando los españoles "han descubierto" gracias a su partido lo que acordó en el Palacio de Pedralbes con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. "Ya se les ha caído esa supuesta moderación porque la moderación estaba disfrazada de los pactos debajo de la mesa con aquellos que representan la radicalidad y la mayor quiebra de la concordia", ha apostillado.

FRENTE A LO QUE HACE VOX

Además, ha censurado que el Gobierno del PSOE prometa una campaña para erradicar las "fake news" cuando se dedica a "alentar informaciones falsas" a través de las redes sociales."La gente n o es tonta. Ni se creía el doberman de Aznar, ni se creían los supuestos obispos de Rajoy ni se va a creer que el PP quiera cambiar niños por papeles, ni se va a creer que somos machistas o antiecologistas", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que le llegan comentarios a favor de que el PP no haga tantas propuestas cuando hay partidos, en alusión a Vox, que "no aparecen", y que se dediquen a estar más en las redes sociales. Sin embargo, ha subrayado que él ha ido a la política para presentar propuestas y "erradicar esa política falsaria e inútil para la gente".