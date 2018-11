Casado duda de la postura de Cs para desbancar al PSOE: Susana Díaz y Juan Marín son como "Pimpinela"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido este sábado de sus dudas de la postura de Cs para poder desbancar al PSOE del gobierno de la Junta desde el día 2 de diciembre porque, según ha descrito, la actual presidenta del Ejecutivo regional y candidata a la reelección por el PSOE, Susana Díaz, y el candidato a la Presidencia de la Junta por Cs, Juan Marín, son como "Pimpinela", dado que "en el escenario discuten, pero llevan tres años y medio pactando".

Así lo ha precisado Casado durante un mitin celebrado en Lucena (Córdoba) en el marco de la segunda jornada de la campaña para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, junto al cabeza de lista del PP cordobés al Parlamento andaluz, José Antonio Nieto; el presidente del PP provincial y también candidato a la Cámara regional, Adolfo Molina, y la candidata popular María de la O Redondo.

En este sentido, ha dicho de Cs que "no solo plagian el tema de los indultos, la disposición adicional sobre Navarra, la bajada de impuestos o el tema de la ley electoral", sino que "el problema es lo que se legisla y se hace; el problema es ser el dúo dinámico de Pedro Sánchez y haber pedido en el pacto del abrazo que todo el Congreso votara a Sánchez y haberle dicho a Pablo Iglesias que vote a Sánchez en la investidura".

Asimismo, cree que "el problema" es "haber sostenido con respiración asistida desde hace tres años y medio al gobierno de Susana Díaz y ahora por muy mala conciencia que se tenga, ya no hay credibilidad para decir que no se va a hacer", ha cuestionado Casado, quien ha valorado que "el PP nunca ha pedido el voto para Sánchez, ni para Susana Díaz, ni ha firmado un acuerdo de investidura para Sánchez ni para Díaz".

"¿Por qué nos tenemos que fiar de que lo que pasó hace cuatro años no va a volver a pasar el 2 de diciembre?, ¿qué legitimidad se tiene para decir que ahora no va a apoyar a Susana Díaz, cuando en tres años y medio has estado votando con ella y disfrutando como si fuera mayoría absoluta?", son las preguntas que ha lanzado el popular.

Por otra parte, se ha dirigido a Díaz diciéndole que "sonríe, porque está feliz", pero está "destrozando la vida de millones de andaluces"; que "está contenta, pero está endeudando a la comunidad y destrozando el empleo, la sanidad y la educación, con un gobierno corrupto y encima ocultas la corrupción, y tienes una transparencia más opaca que la caja negra del teatro" en el que ha ofrecido el mitin.

Ella está "feliz" y no le extraña a Casado, porque "ha colocado a toda la familia y los amigos", entre ellos "la hija de la consejera de Salud", a lo que ha añadido que "se han fundido todas las arcas de Andalucía". "Los medios y las empresas afines, todos para la Junta; los maridos, todos para la Junta; los chóferes que van a por la cocaína, que paga la Junta; que hay sin vergüenzas que van a puticlubs, que paga la Junta", ha desgranado.

"Eso sí, que no venga nadie a meterse con Andalucía, porque yo soy Andalucía y si se meten conmigo, son muy fachas y crispadores, muy de extrema derecha", ha expuesto Casado, para agregar que "solo ha metido a esta administración autonómica en las colas de empleo, solo tiene los impuestos más altos de España, las peores cifras de listas de espera y la educación con más barracones con peores condiciones de España". Pero, ella es "feliz" porque "éste es su cortijo" y "nadie lo va a arrebatar", motivo por el que ha pedido "dejar razones para que dejen de ser felices a nuestra costa".

Según ha detallado, "el despotismo es cuando crees que hablas en nombre de un pueblo machacándolo, es estar feliz porque la Junta durante 40 años ha sido su auténtico dominio", pero "eres tan soberbia y tan prepotente que a cualquier crítica lo que dices es que es una crítica contra tus paisanos", ha dicho Casado.

En su opinión, "la felicidad del PSOE es la tristeza de una tierra que no merece tan malos gobernantes, esa especie de soberbia de que da igual todo, porque estoy feliz, a pesar de tener una administración con muchos problemas y decenas de miles de andaluces en el paro, y soy feliz a pesar de tener una hacienda quebrada". A su juicio, "esa felicidad, además de cínica, es irresponsable".

Frente a ello, ha defendido que el PP tiene "felicidad por poder plantear una experiencia de gestión" y que "vamos a gobernar Andalucía el 2 de diciembre", pero "lo que no le hace nada feliz a Díaz, además de recordarle el desastre de gobierno y que no criticamos a Andalucía, sino que queremos salvar a Andalucía de sus garras y del PSOE, es que la comparemos y la hagamos responsable de lo que pasa en España".

Y es que, ha advertido de que "por mucho que oculte el logotipo del PSOE en su publicidad, por mucho que no quiera que venga Pedro Sánchez a hacer campaña, que reniegue de Chaves y Griñán, que están sentados en el banquillo, cuando ella era la consejera de Presidencia de Griñán, los votos de los diputados y senadores del PSOE son los que sostienen a Pedro Sánchez".

Así, ha proclamado que "hace falta un cambio ya, porque Díaz y Sánchez son lo mismo, piensan que el PSOE tiene que ser el poder por el poder y les da igual quién los vote", de ahí que haya aplaudido el lema del PP en esta campaña de "garantía de cambio", que "es más cierto que nunca".

En otro orden de cosas, ha tenido palabras para los niños prematuros en su Día Internacional que se celebra en esta jornada, por lo que ha dicho que se acuerda de todos los padres "a pie de UCI" y que "piensan que no hay salida o les ha pasado algo malo". Ante ello, ha recomendado "apostar por la vida", defendiendo que en España se cuenta con "la mejor sanidad pública y concertada de Europa.

"INCUMPLIMIENTOS DE 40 AÑOS"

Previamente ha intervenido Nieto, quien ha valorado al presidente nacional de su partido en la gestión como "gran líder" para resolver la situación interna tras el congreso nacional del PP y la moción de censura con "tanta injusticia", de manera que confía en que "sea el próximo presidente del Gobierno de España" y que "Pedro Sánchez se vaya a su casa ya de una vez y nos deje tranquilos", ha espetado.

En palabras del popular, "nos merecemos otra gran victoria el 2 de diciembre" para tener "el cambio con Juanma Moreno", con el fin de hacer frente a "los incumplimientos del PSOE durante 40 años". Por tanto, "el objetivo fundamental es arrasar el día 2 de diciembre, como obligación de demostrar que el PP es un partido de gobierno", ha reivindicado Nieto, quien ha aclarado que "el único voto útil en estas elecciones para el que quiere el cambio es el del PP".

Asimismo, Molina ha declarado que le legará a su hijo "una Andalucía mucho mejor" con "el cambio" a través del PP, algo que, a su juicio, "es una obligación de todos", porque "durante 40 años nos han privado de oportunidades, hay cosas que han mejorado, pero siempre se está a la cola de todo lo bueno y la primera en lo malo".

Igualmente, ha censurado que "han prometido de todo y han mentido", por lo que "ya ha llegado la hora de decir ya está bien, ha llegado el momento de cambiar", ha enfatizado el popular, quien ha augurado también que el candidato del PP a la Alcaldía en Lucena, Francisco Huertas, será el próximo alcalde.

Cabe señalar que el acto ha comenzado con la intervención de la candidata número cuatro en la lista del PP cordobés, María de la O Redondo, quien ha elogiado "el espíritu empresarial" de su municipio lucentino, en el que se espera la Autovía del Olivar, la conservación del parque de viviendas de la Junta y "se sigue sin sede judicial y sin sociosanitario", ha manifestado "preocupada", para apostillar que "han hecho (los socialistas) una red clientelar complicada de derribar, hasta ahora que ha llegado el momento para que Juanma Moreno sea presidente".