Casado dice que el PP ejercerá una "oposición firme" porque no ha visto en el Gobierno "un proyecto para España"

"En la moción de censura no hubo un proyecto para España y todavía o lo he visto, ni lo hubo en la moción ni lo he oído desde el Gobierno", ha afirmado, en rueda de prensa desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa.

Casado ha hecho hincapié en lo "inédito" de la situación actual, en la que el Gobierno solo tiene 84 escaños y el partido de oposición es mayoritario en Congreso y Senado, y ha recalcado que los partidos que acordaron la moción de censura ahora no pueden "hilvanar" ningún pacto para "hacer nada positivo", ni aprobar ni ninguna medida legislativa.

El Gobierno había avanzado que Sánchez tenía intención de pedirle a Casado una oposición leal y responsable y acuerdos sobre inmigración, Cataluña, política europea, violencia de género e infraestructuras, pero Casado cree que en la situación actual "el foco no está en lo que el PP sea capaz de acordar sino en qué la estabilidad parlamentaria tiene el PSOE".

También ha recordado que Mariano Rajoy había ofrecido al PSOE varios pactos de Estado sobre violencia de género, educación, pensiones, financiación autonómica y unidad de España, y que los socialistas no quisieron acordar ni sobre pensiones ni sobre educación.

"En cuestiones de Estado que sean buenas para todos podremos seguir hablando pero eso es compatible con la oposición sea firme", ha dicho. Casado ha hablado desde la sala desde la que se informa de los acuerdos del Consejo de Ministros y donde mañana comparecerá Pedro Sánchez.

Según fuentes de Moncloa, eso ha sido una deferencia y un gesto con Casado, cederle la sala de los asuntos de Estado cuando se le ha pedido una oposición de Estado.

