Casado (PP) afirma que se está "machacando" su carrera porque está "en las quinielas" como candidato en Madrid

"Probablemente, algunas de las cosas que están pasando han surgido sólo desde que estoy en las quinielas y demasiado trabajo tengo como portavoz del partido, que tiene que estar defendiendo al partido y al gobierno y no defendiéndose a sí mismo", ha señalado.

Casado ha intervenido este miércoles en la cadena COPE, en la SER y en Antena3 y ha respondido a preguntas sobre la información publicada por el diario 'El Mundo', según las cuales habría superado la mitad de la carrera de Derecho en un plazo de cuatro meses y con "facilidades".

En sus diferentes intervenciones, Casado ha defendido que su caso es "habitual", ya que con los planes de estudio antiguos muchos alumnos simultaneaban dos carreras llegando a tener más de 10 asignaturas por curso, y "perfectamente posible" porque parte de las asignaturas estaban ya en tercera convocatoria y las llevaba preparando "tres años". Reivindica, además, la "honorabilidad" de sus profesores.

"Trato de favor ninguno. De 36 asignaturas me convalidan una y me adaptan seis. En el tercer curso, me quedaron doce asignaturas, aprobé seis en junio y seis en septiembre. No es nada extraño", ha sentenciado", en Antena3.

En la SER ha añadido que en aquella época, cuando estaba en Nuevas Generaciones y tras los comicios obtuvo un escaño en la Asamblea de Madrid, "no tenía ninguna prevalencia" como para poder conseguir un trato de favor. Ha negado asimismo que nadie del partido presionase en su nombre para que obtuviese facilidades.

Sobre la posibilidad de mostrar públicamente su expediente académico, Casado ha incidido en que ya lo ha hecho con todos los medios de comunicación que han querido ver la documentación. "Creo que ya demasiada humillación tengo como para dar datos privados", ha añadido, para apuntar que "llega un punto en que se presupone la culpabilidad de los políticos".

En esta línea, ha lamentado en COPE que siente "una indefensión tremenda" porque se "machaca" su "prestigio profesional" ahora y a futuro, cuando pretende reingresar en la actividad privada, por cuestiones "sin ninguna ilegalidad". "Llevamos un mes aguantando fuego de mortero", ha añadido.