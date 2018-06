Casado apoya que los candidatos al PP se comprometan contra la excarcelación de presos de ETA propuesto por Cospedal

"Cualquier iniciativa que vaya encaminada a reivindicar la memoria de las víctimas del terrorismo y que vaya dirigida a dejar muy claro que el PP jamás va a aceptar ningún tipo de contraprestación a los que mataban por dejar hacerlo, por supuesto cuenta con todo mi respeto", ha afirmado Pablo Casado en declaraciones a los medios.

El aspirante a suceder a Mariano Rajoy recordó que arrancó la campaña en Ermua, bajo el monolito a Miguel Ángel Blanco, donde dijo que las víctimas del terrorismo son la "razón de ser" del PP y que el espíritu de Ermua "sigue vivo" porque "hay quien quiere rescribir la historia criminal de ETA haciendo tabla rasa, cosa que no vamos a permitir, y cada vez que escuchemos alguna posible concesión del Gobierno socialista a los batasunos, nosotros vamos a poner pie en pared", recalcó.

Además, Casado cree que la actuación parlamentaria y política del Partido Popular tiene que dirigirse precisamente a eso: "No vamos a tolerar ningún acercamiento de presos y, además, tengo que decir que no me dan ninguna pena las familias de los asesinos de ETA por tener que ir a verles a una cárcel lejos de sus casas, porque hay muchas víctimas que tienen que ir a ver sus fallecidos a cementerios lejos de sus viviendas porque ni siquiera cuando fueron asesinados les dejaron tranquilos y siguieron haciendo pintadas en cementerios, domicilios o en lugares de trabajo".

En otro orden de cosas, Pablo Casado también se ha referido al retraso de la entrada en vigor del descuento del 75% de descuento en billetes de barco o avión a la Península, y cree que este hecho "dice bastante del respeto que tiene el Partido Socialista a las Islas Canarias". "A lo mejor están bastante preocupados en devolver el apoyo que han recibido de batasunos, independentistas y podemitas, y ahora no pueden cumplir ni siquiera con los compromisos adquiridos con Canarias", señaló.