Casado (PP) defiende la moción de censura de Arrimadas, pero lamenta que no le den los números

Casado ha alegado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press que lo que pretende Arrimadas con su moción de censura es utilizar este mecanismo "únicamente para conseguir una elección anticipada", lo que es a su juicio "una fórmula para votar con garantías, dentro de la ley y con eficacia".

No obstante, ha recordado que "eso ya lo hicieron tras el fracaso del 9-N" y se ha lamentado explicando que "lo que pasa es que no le dan las cifras". Así, ha cargado contra "este debate tan absurdo" que enfrenta las democracias representativas y el "asamblearismo actual": "Ha fracasado en Reino Unido, tanto con Escocia como con el 'Brexit', ha fracasado en Colombia, ha fracasado en Hungría y está fracasado en Cataluña", ha recalcado.

En este sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP ha destacado lo que, según él, supone el principal problema: "Cuando pierden, lo quieren repetir", ha afirmado, argumentando que es por ello que los gobernantes tienen que "tener el coraje de no caer en esa bondad, en el 'buenismo'".

Asimismo, ha acusado a los independentistas de querer "tapar la corrupción y la quiebra de los servicios públicos en Cataluña" mediante una "manipulación tan grosera y tan absurda", aludiendo al tiempo en el que Artur Mas presidía el Gobierno catalán, cuando ordenó a los Mossos d'Esquadra retirar las urnas colocadas por Podemos para votar "sobre el IBI o la deuda de los Ayuntamientos".

NO SE VA A TOLERAR ABSOLUTAMENTE NADA

Por otro lado, Casado ha tachado al Parlamento catalán de "bananero" y ha dicho que, "como todos los españoles" anoche se fue a la cama "muy cabreado" y "absolutamente indignado".

Ha aseverado que el Gobierno "no va a tolerar absolutamente nada" y ha apuntado que "la maquinaria que tiene el Estado español para preservar la legalidad es suficientemente potente". Eso sí, ha hecho hincapié en que "muy poca gente" conoce la estrategia de respuesta al desafío secesionista del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Las estrategias hay que tenerlas, no que explicarlas; no hay que dar pistas al adversario", ha concluido.