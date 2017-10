Casado (PP) confirma que el 155 se ha puesto en marcha y ninguna "treta" de Puigdemont lo paralizará

Antes de participar en una mesa redonda política en Madrid, Casado ha encuadrado la posibilidad de elecciones autonómicas en una "treta" o un "truco" para ganar tiempo y prolongar un tercer plazo, aparte de los requerimientos otorgados por Gobierno antes de aplicar el 155.

Según ha destacado, el Gobierno ha sido "suficientemente prudente y proporcional" en su aplicación por lo que no dará marcha atrás en el proceso. "Me temo que ya han cruzado el Rubicón, están haber como salen del lío por una gatera que evidentemente la legislación no les va a facilitar", ha reiterado el diputado 'popular'.

A juicio de Casado, los españoles no entenderían que el desafío independentista ahora "le saliera gratis" a Puigdemont. "Y que con eso (las elecciones) pretenda que no pase absolutamente nada y organizando un posible pucherazo", ha añadido, en referencia al irregular proceso electoral del 1 de octubre.

DIFERENCIAS CON EL PSOE

Preguntado por las diferencias con el PSOE, que en las últimas horas han defendido que las elecciones catalanas dejarían sin cabida legal la aplicación del 155, Casado ha minimizado las diferencias. "Nos quedamos con lo importante: PSOE y Ciudadanos han estado arropando al Gobierno y al Estado para poner freno al chantaje de los separatistas", ha alegado.

Y sobre un último intento de diálogo con Puigdemont, el 'popular' ha recordado los ofrecimientos del Gobierno para que acudiera a la Conferencia de Presidentes o al Congreso de los Diputados para defender su proyecto soberanista.

Le ha acusado de querer dialogar "con las cartas marcadas", algo que ha tachado de "falsario". "El diálogo no se puede contraponer a la ley. La ley no va contra el dialogo, es más, es la codificación de un dialogo intenso y sincero de los grupos políticos", ha explicado.

"Hay quien quiere dialogar frente al espejo, haciendo monólogos, y discutiendo sobre qué plazo y de qué forma hacemos la independencia", ha añadido Casado.