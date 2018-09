Casado asegura que el PP no intenta "abatir" a Sánchez con su tesis y le recrimina que envíe burofaxes a los medios

"Los únicos que abatieron a un Gobierno que había ganado las elecciones dos veces fue el PSOE, con unos aliados pocos confesables, como los independentistas, los batasunos y los de Podemos", señaló ante los medios de comunicación en su visita presidente del Partido Social Demócrata (PSD), Rui Rio, en Lisboa.

Casado pidió a Sánchez que respete a los medios de comunicación en vez de enviarle burofaxes para exigirles que se retracten de las informaciones publicadas en la última semana sobre presuntas irregularidades en su tesis.

"Aconsejo al presidente del Gobierno que respete a los medios de comunicación en vez de enviarle un burofax. Creo que no es bueno matar al mensajero, da una mala imagen un Gobierno que se dedica a amenazar con querellas a algunos medios centenarios", indicó.

En concreto, Pedro Sánchez, en calidad de ciudadano, se ha dirigido a los diarios 'ABC' y 'El Mundo' y al medio digital 'okdiario.com', según han informado a Europa Press fuentes de Moncloa.

Por otro lado, afirmó que él no puede renunciar a su máster porque no tiene un título habilitante y porque no ha hecho uso de la tasas académicas que lo acrediten.

"No tengo ni tesis, ni tesina, ni trabajo final de máster. Lo mío es un curso del doctorado y para tener esta acreditación es necesario presentar una tesina que te habilite para ser doctor, y yo no la he escrito. La explicación se debe al Plan Bolonia, que me pilló en el año de adaptación del espacio universitario español al europeo", matizó.

Además, recalcó que pasarán "bastantes años" hasta que tenga tiempo suficiente para realizar la investigación de sus cursos doctorales que le den derecho a la tesis.