Casado garantiza que el PP no pactará con el PSOE-A tras las autonómicas y reta a Cs y Podemos a aclarar su preferencia

A preguntas de los periodistas durante una visita a la empresa Ybarra en Dos Hermanas (Sevilla), Casado ha asegurado que la pregunta que se va a plantear en las elecciones autonómicas andaluzas, "sean cuando sean" los comicios, es "con quién va estar cada partido" y ha querido dejar claro que en el PP "estamos por el cambio en la Junta 40 años después y me temo que, los demás partidos, ni Cs ni Podemos ni PSOE, pueden decir lo mismo".

En este sentido, el líder nacional del PP ha emplazado al resto de partidos a "decir qué pacto quieren" cuando haya elecciones para que los ciudadanos puedan "decidir su voto con más información" y ha recordado el caso del Ayuntamiento de Sevilla, donde en las últimas municipales "el PP ganó por muchos miles de votos y si nos hubieran dicho con quién iban a pactar a lo mejor los sevillanos hubieran podido decidir su voto con más información".

"Nosotros pactaremos con los partidos que defiendan una alternativa de gobierno en la Junta, pero no con el PSOE-A, que calibre esas palabras, que me imagino que deberá tenerlas en cuenta, para convocar elecciones cuando quiera", ha subrayado Casado, que ha vaticinado que el próximo presidente de la Junta será el candidato popular, Juanma Moreno, "alguien que ha gestionado los servicios sociales de toda España en el peor momento como secretario de Estado de Igualdad, que ha sido teniente de alcalde en Málaga y sobre todo que nunca ha pactado ni pactará con el PSOE".

"TODA LA AUTONOMÍA PENDIENTE DE LAS APETENCIAS DE SUSANA DÍAZ"

Sobre la incertidumbre acerca de la fecha de las próximas elecciones autonómicas, el presidente del PP ha asegurado que Susana Díaz "no puede pensar en ella misma, después en el PSOE y por último en los andaluces", de forma que "toda la autonomía esté pendiente de las apetencias de la presidenta de la Junta".

"Esto cotiza en bolsa, es una seguridad jurídica y económica, los empresarios no saben si invertir este mes o el siguiente, en Valencia o en Portugal, porque no se saben quién va a gobernar esta autonomía", ha advertido Casado, que ha criticado que "no se hable de lo que realmente preocupa a los andaluces, como que hay alumnos que digan que tienen que estudiar en saunas porque no hay aire acondicionado, médicos que se manifiestan porque hay muchas listas de espera y no hay medios, las listas de paro peores de Europa o servicios sociales no bien gestionados pese a contar con 4.000 millones más de financiación".

Frente a ello, el líder nacional del PP ha defendido que "Andalucía lo tiene todo para encabezar el crecimiento económico y la creación de empleo", aunque ha advertido de que "para lograrlo, hacen falta nuevas políticas". "Tenemos el mejor candidato, Juanma Moreno, y el mejor programa para ofrecer un futuro de esperanza a esta tierra que no merece seguir lastrada", ha concluido.