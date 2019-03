Casado dice que el PP "es el cemento" que puede unir "agua y arena" de Cs y Vox, para que el tabique no se caiga

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado este miércoles que el PP es el "cemento" que puede unir "el agua y la arena", elementos que ha asimilado a Ciudadanos y a Vox, para que "el tabique no se caiga". "Sin cemento, sería una lechada que no vale para nada" ha recalcado.

En una intervención en Melilla, Pablo Casado ha manifestado que el "PP es como el cemento, que es lo que une el agua y la arena". "Si no hay cemento suficiente -ha añadido- es como la lechada que no vale para nada y si hay arena y agua y poco cemento, parece que está bien hecho pero el tabique se cae".

"El agua y la arena de Vox y Cs está muy bien pero hace falta el cemento del PP y ese cemento tiene que tener una cantidad suficiente", ha señalado Casado.

OFRECIMIENTO DE CASADO

Pablo Casado ha hecho un ofrecimiento a estas dos formaciones para "optimizar esfuerzos contra el socialismo el comunismo y el independentismo" que puedan evitar un nuevo gobierno del socialista de Pedro Sánchez, con el PP como fuerza clave.

El dirigente popular ha puesto el ejemplo del Partido Aragonés Regionalista (PAR). Según Casado, el PAR ha decidido no presentarse "para no perjudicar a la lista del PP" y ha concluido que, por tanto, e esta formar de actuar "no es nueva en España".

El candidato a la Presidencia del Gobierno ha señalado que lo que estamos viendo en las encuestas es que "el bloque de centro derecha ya sumamos en votos, sin embargo no sumamos en escaños porque la dispersión de partidos hace que PSOE y Podemos saquen más escaños".

"¿Qué es lo que le propongo? Que vayamos a hacer -ha enfatizado Casado- una estrategia coordinada antes de la votación y luego ya hablaremos de gobierno de coalición".

PP ACOSTUMBRADO A LOS PACTOS "DESDE UCD"

Al respecto, ha asegurado que su formación está acostumbrada a los pactos, incluyendo a UCD de Adolfo Suárez, cuyo hijo Adolfo Suárez Illana va de número dos de su candidatura por Madrid.

"El PP ha demostrado gobernar en coalición desde la época de UCD, que presentamos a Adolfo Suárez" ha indicado, para recalcar que "el centro derecha liderado por el PP, desde Alianza Popular, UCD, CDS, es decir los partidos que acabaron en nuestra familia política, ya sabemos gobernar en coalición".

Por ello, ha admitido que "lo que me preocupa es sacar los escaños suficientes para formar coalición" antes de hablar de pactos cuando aún quedan varias semanas para los comicios generales del 28 de abril.