Casado: "Con el PP vendrá el AVE y un PNA que garantice los recursos hídricos que necesita el Levante"

Tanto el presidente nacional del PP, Pablo Casado, como el secretario general, Teodoro García, han arropado a Noelia Arroyo oficializando su candidatura en Cartagena. La jornada de hoy también ha estado marcada por la defensa del PP hacia la familia y la igualdad en el marco de la Convención celebrada hoy y en la que han intervenido la vicesecretaria de Política Social nacional, Cuca Gamarra, la portavoz del GPP, Dolors Montserrat, el secretario nacional de Programas, Mario Garcés y el presidente del PP de Cartagena, Quino Segado.

Entre los asuntos abordados, Casado se ha comprometido a que cuando sea presidente "vendrá el AVE a la Región de Murcia, garantizaremos una política de agua como merece la Región a través de un Plan Nacional del Agua, y unas infraestructuras ferroviarias a la altura de las aeroportuarias que han venido de la mano del PP".

Asimismo, ha explicado que "en la Región de Murcia se seguirá creando empleo y oportunidades ha dicho una gran tasa de satisfacción de la sanidad y la educación des estos años y seréis referencia en política turística de innovación, agrícola e industrial".

Por su parte, López Miras ha asegurado que "estamos con quien será presidente de España en un mes y medio". Por ello ha remarcado que "el 28 de abril nos jugamos la unidad de España y el futuro de la Región de Murcia" y ha explicado que "la única y mejor opción es Pablo Casado".

El presidente regional de la formación ha mostrado su compromiso "para que la Región de Murcia sea la tierra de las oportunidades, en la que ayudemos más a quienes tienen que crear empresas y a los autónomos, y que logremos ser el mayor espacio de libertad económica".

Asimismo, ha defendido a las familias "como pilar básico de la sociedad y por eso estamos tramitando la primera ley integral de protección a la familia que defiende la vida". En este sentido, López Miras ha enfatizado que "mantenemos nuestro firme compromiso con la educación que solo entendemos desde la libertad, una educación que decidan los padres y no el código postal".

"Me siento orgulloso de ser murciano, lorquino y de haber pasado la mejor etapa de mi vida en Cartagena y me siento muy orgulloso de ser español", ha dicho el presidente regional, para remarcar su compromiso con las infraestructuras y el agua porque "el PP es el único que garantiza un Plan Nacional del Agua para que todos tengamos los recursos hídricos que necesitamos".

Pero, ha continuado, "mi compromiso no llegará a cumplirse si en el Gobierno no está Pablo Casado, porque si sigue Sánchez se empezará a generar desempleo, subirán los impuestos, no se apoyará a las familias, y no tendremos ni el agua ni el AVE que necesitamos".

Al comienzo de su intervención, López Miras se ha referido a la trimilenaria ciudad de Cartagena, "tres mil años de luchas, éxitos y de victorias gracias a los cartageneros y cartageneras", pero ha lamentado que "llevamos 4 años en los que nadie ha ganado en Cartagena, todo lo que vemos hasta hoy ha sido obra del PP".

En este punto, ha hecho referencia a la UPCT o el hospital Santa Lucía, "el más moderno de España". "El PP ha sido el que ha hecho que el puerto de Cartagena sea uno de los 8 más importantes del país, el PP cambió el centro de Cartagena por la que hoy podemos pasear, el PP ha puesto en valor el Teatro Romano, "eje central del patrimonio europeo", ha recordado.

"Para que Cartagena brille de nuevo, tras la paralización de estos cuatro años, se necesita que entre luz en el Ayuntamiento, en los hogares de cada casa, y que lo haga junto a una persona que brille con luz propia, Noelia Arroyo, la alcaldesa que necesita Cartagena y se merecen los cartageneros", ha dicho López Miras, quien ha enfatizado que "Cartagena necesita más Noelia y menos enfrentamientos, más gestión y menos mentiras", ha enfatizado López Miras.