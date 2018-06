Política

Casado: "Necesito a esa afiliación activa, ilusionada, renovada y unida que nos diga por dónde tenemos que ir"

El precandidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha asegurado que necesita "a esa afiliación activa, ilusionada, renovada y unida que nos diga por dónde tenemos que ir", apuntando que quiere ser "el candidato de las bases, no de los notables; el candidato de la calle, no el de los despachos; el que diga lo que tiene que ocurrir en España, no el que comente lo que está ocurriendo".