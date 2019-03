Casado promete una Ley de Apoyo a la Maternidad que ayude a las mujeres a ser madres "libremente"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que aprobará una Ley de Apoyo a la Maternidad que apoye a las mujeres para que decidan "libremente" ser madres, en caso de que su partido gane las elecciones generales del 28 de abril.

"Cuando sea presidente vamos a redactar y apoyar una Ley de apoyo a la Maternidad", ha avanzado Casado en la clausura de la Convención de Familia e Igualdad del PP en Cartagena (Murcia), donde ha afirmado que su objetivo para los próximos comicios es "hacer de España el mejor país del mundo".

Casado ha centrado su discurso en torno al reto demográfico al que se enfrenta España, en un momento en el que, según ha explicado, hay más defunciones que nacimientos y una de las tasas más bajas de fertilidad del mundo desarrollado, algo que supone "un problema para el Estado de Bienestar y el futuro de las pensiones, que puede desbaratar el futuro de la sociedad".

El líder del PP ha atribuido este descenso de la natalidad a que cada año "de cada cinco embarazos uno se interrumpe", por lo que ha propuesto que las instituciones "pongan recursos a favor de quien decide seguir adelante con el embarazo libremente para que se encuentren con medidas sociales a su disposición".

En concreto, ha prometido "mantener e incrementar" medidas que favorezcan esa decisión, como la desgravación de 1.200 euros por hijo, las ayudas a madres "que están solas", el abaratamiento de los precios del alquiler, además de su apuesta "para que las barreras que tienen las mujeres no se incrementen cuando deciden ser madres".

"¿Qué hay más progresista que, sin decirle lo que tiene que hacer, el PP les dice que va a tener un empleo para que decida libremente seguir adelante con el embarazo?", se ha preguntado, en alusión a la dificultades de los jóvenes para emanciparse por no "tener empleo o acceso a la vivienda".

"EL GRAN PARTIDO DE TODOS LOS ESPAÑOLES"

"No vamos a entrar en debates jurídicos, penales o en la libertad de la mujer para ser madre o no, no entramos en la moral, ni en las familias, ni en las casas, ni en las mentes; no les decimos lo que tienen que hacer, pensar o sentir, no les hablamos como colectivo, ya que cada una es libre, ni según su sexo, edad o a quién rezan o aman o en qué lengua sueñan, pero apoyamos a las mujeres que deciden libremente ser madres", ha añadido.

Casado ha señalado que la brecha salarial no existe entre hombres y mujeres "hasta que son madres o en edad de serlo" y ha defendido que la inspección tiene que penalizar la discriminación y que "los chicos" tienen que participar más del cuidado de los hijos con el fin de reducir esa brecha.

En esa línea, ha explicado que en el PP los hombres y mujeres que le "desean la muerte" --en relación a unas pancartas que ha dicho que leyó en su visita del viernes a Castellón dirigidas a él-- "no van a encontrar en el PP un partido retrogrado o cosas que dividan, sino al gran partido de todos los españoles, al que no hace proclamas pero hace cosas que hacen falta".

DISCAPACIDAD Y CUIDADO DE MAYORES

Además de en la maternidad, Casado también se ha referido a las personas con discapacidad o a los mayores como otros de los ejes de su política social. "Hay que visualizar a las personas con discapacidad, tienen que tener la oportunidad de vivir, ser autónomos y recibir el apoyo y admiración de toda la sociedad; eso no es retrogrado, es progresista y moral", ha defendido.

Respecto al cuidado de mayores, el líder del PP ha apostado por "erradicar la soledad", al mismo tiempo que ha argumentado que "no va a entrar en el debate de la eutanasia, porque ya está superado". Por el contrario, ha dicho "apostar e invertir en positivo" en aspectos como en los cuidados paliativos o en el voluntariado.

También se ha referido a la adopción, prometiendo "todo el apoyo" de su partido en caso de que consiga formar gobierno tras las próximas elecciones, además de facilitar la adopción "minoritaria" de niños en España.

DÍA DE LA MUJER

En cuanto a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer de este viernes, Casado ha defendido que "en todas las sociedades" el movimiento feminista "se celebra más que se reclama", puesto que "hoy en día, las mujeres han conseguido romper casi todos los techos de cristal".

De esta forma, ha puesto en valor las medidas tomadas por los gobierno del PP, atribuyéndose "la creación del permiso de paternidad en 2004 hasta las cinco semanas, que se hayan duplicado las empresarias en las compañías del IBEX o la conciliación en la escuela".

Por el contrario, ha cargado contra el Gobierno actual del PSOE al decir que, desde mayo del pasado año el número de mujeres en paro "se ha incrementado en 60.000". "Una cosa es predicar y otra dar trigo", ha dicho, defendiendo su proyecto para las próximos comicios como "muy social, muy real, con propuestas de futuro, en positivo, sin enfrentar mujeres con hombres, territorios o ideologías".