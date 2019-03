Casado denuncia la confluencia de Iceta, Podemos e independentistas en favor de la independencia en Cataluña

Así lo ha apuntado este viernes durante su visita a la factoría palentina de Renault, en Villamuriel de Cerrato, donde ha afirmado que Pablo Iglesias "incluye en su programa electoral la independencia de Cataluña" lo que para el 'popular' no es algo que le "sorprenda".

"No es nada que nos sorprenda porque hay que reconocer que ya lo viene reclamando desde hace mucho tiempo" ha manifestado Pablo Casado, quien ha precisado que "lo que no sorprende es" que Pedro Sánchez tenga a Pablo Iglesias "como su futuro socio" y que no se niegue a tenerlo en su Gobierno o como responsable de la negociación presupuestaria.

Al respecto, el líder del PP ha precisado que si el PSOE, "a través de Iceta", Podemos "a través de Pablo Iglesias", y los propios separatistas como Torra y Puigdemont, apuestan por la independencia de Cataluña, "como ya lo están haciendo", el próximo 28 de mayo, fecha de las elecciones generales "hay que evitar que en los próximos cuatro años avance en ese plan" de la mano de Pedro Sánchez en la Moncloa.