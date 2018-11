Casado acusa al Gobierno de "capitular de su responsabilidad" sobre Gibraltar con un "fracaso histórico"

En declaraciones a los periodistas en Almuñécar (Granada), Casado ha señalado que "lo más grave" es que el Gobierno ha "renunciado al acuerdo unánime de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, alcanzado en marzo por el Gobierno del PP, por el cual ya estaba asumido por el Reino Unido que nada se podía negociar sin el acuerdo de España, y que había un derecho de veto de cualquier cambio en la relación de Gibraltar con la UE sin el acuerdo del Parlamento español".

Sánchez ha anunciado este sábado dicho acuerdo después de que la UE y Reino Unido hayan "aceptado las exigencias españolas", por lo que España votará este domingo a favor del acuerdo del Brexit en la cumbre de líderes europeos.

Tras este anuncio, Casado ha aseverado que "el resultado de las negociaciones del Gobierno de España ha sido un fracaso histórico y, sobre todo, ha malogrado una oportunidad, después de siglos, que el PP había dejado encarrilada".

En concreto, ha agregado que "el punto 24 de las directrices de negociación del Consejo, en la que se decía claramente que cualquier relación futura de Gibraltar con la Unión Europea pasaba por el acuerdo de España y del Reino Unido".

"Al no incorporar este mandato aprobado por los 27, España está haciendo una cesión histórica", ha dicho Casado, que ha recalcado que "el artículo 184 no ha sido modificado", por lo que "de nada sirven cartas del presidente del Consejo y de la Comisión Europea; de nada sirven cartas del embajador en Bruselas del Reino Unido".

"El problema es que esas cartas no son jurídicamente vinculantes y, por tanto, en un futuro España no ganará legislativamente en los tribunales cualquier decisión que tome el Reino Unido a ese respecto", ha abundado.

"Lo más grave es que Pedro Sánchez nos intenta engañar, solemniza su fracaso, solemniza su incompetencia y todavía pretende hacernos creer que esto es un buen acuerdo", ha dicho el líder del PP. "Lo que es, es un gran fracaso, y el PP, que había tenido una posición responsable diciendo que apoyaríamos el veto a esta negociación en caso de que se intentara humillar a España, ahora tiene que decir que nos parece tremendamente irresponsable que se haya aceptado una interpretación política sin incluir en los Tratados la legítima reivindicación del Reino de España", ha agregado.

"España no merece un Gobierno con tan poco nivel, con tan poco apoyo parlamentario y con tanta incompetencia", ha enfatizado Casado, que ha criticado que "cuando Pedro Sánchez tenía que haber estado negociando en la Unión Europea, en Bruselas, se ha ido a Cuba a avalar a un dictador, se ha ido a Marruecos a fracasar en su intento de tener una política migratoria". "En definitiva, ha renunciado a ejercer sus responsabilidades", ha resumido.

PIDE LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES

Casado ha considerado que "esto es un ejemplo más" de que Pedro Sánchez "no está a la altura del Gobierno de España" y tiene que convocar elecciones "cuanto antes". "Lo que hoy hemos conocido es una humillación histórica para España que el Partido Popular no puede tolerar", ha incidido.

Casado opina que lo que había conseguido el Gobierno del PP era "la mejor ocasión, después de tres siglos, para recuperar la cosoberanía en el Peñón, y lo más importante, era la garantía de futuro para el Campo de Gibraltar, que no aguanta ya más desigualdad entre los habitantes de Gibraltar y los del Campo de Gibraltar, más discriminación en derechos sociales, salariales, en fiscales".

"Y lo que tenemos que decir es que este acuerdo sigue empobreciendo la comarca del Campo de Gibraltar", ha apuntado Casado, que ha agregado que "ahora mismo Gibraltar vuelve a tener la sartén por el mango, vuelven a poder tener esa competencia desleal en régimen fiscal, en régimen de 'bunkering', en contrabando, en juego ilegal".

Se ha preguntado "¿cómo va a progresar así el Campo de Gibraltar con una sexta parte de renta per cápita si lo que está haciendo Pedro Sánchez es avalar con una cesión histórica un estatus privilegiado y, ahora, además, con la posibilidad de beneficiarse del pasaporte comunitario sin que España pueda vetarlo según los Tratados?".

"Señor Sánchez, así no. Este acuerdo no. Usted ha demostrado que es capaz de ceder lo que haga falta con tal de estar un día más en la Moncloa. España no merece un presidente como Pedro Sánchez. Que convoque elecciones ya, y que deje de humillar a España en el entorno internacional", ha zanjado el presidente del PP.