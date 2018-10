Política

http://www.teinteresa.es/politica/Casado-Gobierno-catalanes-ERC-PDeCAT_0_2107589296.html

Casado no se fía de que el Gobierno haga un gesto sobre los políticos catalanes presos para contentar a ERC y PDeCAT

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que no se fía de que el Gobierno no haga un gesto con respecto a los políticos catalanes presos por el proceso soberanista para contentar a ERC y PdeCAT en plena negociación presupuestaria y ha exigido al Ejecutivo que no dé "indicaciones" a los jueces ni a los fiscales.