Casado critica los "malavarismos" del Gobierno: recurso para defender al Rey y despenalizar el ultraje a la Corona

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado este viernes los "malabarismos" del Gobierno de Pedro Sánchez al recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la declaración del Parlamento de Cataluña que nombró persona non grata al Rey de España y defender la misma semana en el Congreso de los Diputados una ley para despenalizar los delitos de ultraje a la Corona.

Así se ha pronunciado Casado durante su participación en Córdoba en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange y Grupo Vir, en el que también ha participado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y al que ha asistido la plana mayor del PP andaluz, con su presidente, Juanma Moreno, a la cabeza.

Casado ha considerado "correcta" la decisión del Consejo de Ministros de recurrir la iniciativa del Parlamento de Cataluña, si bien cree que no se puede estar "en misa y repicando, ni sorber y soplar a la misma vez". "Si defendemos al Rey lo hacemos en el Parlament, en el TC y en el Congreso", ha subrayado el líder del PP.

En su opinión, "esto de hacer malabarismos para que no piensen que están intentando cargarse a la monarquía no puede ser". Por ello, Casado ha pedido "coherencia" a los socialistas. Si bien, ha querido reconocer que le parece "acertada" la decisión de recurrir al TC la iniciativa del Parlamento de Cataluña de declarar al Rey persona non grata, por ser una medida "vergonzante".

"Cuando el Gobierno hace las cosas correctas, yo soy el primero que las reconoce, lo hago hoy y también lo hizo el otro día cuando aplaudí la iniciativa de retirar al delegado de Flandes, quien decía barbaridades sobre España", ha recordado Pablo Casado.

"PRESIONAR" AL TRIBUNAL SUPREMO

Por otro lado, Pablo Casado ha mostrado su preocupación por que el Gobierno de Pedro Sánchez no vea ahora delito de rebelión en Cataluña e intente dar "indicaciones" al Tribunal Supremo (TS) ante el juicio oral a los líderes del 'procés'. Ha manifestado que le preocupa que se pueda "presionar" al Tribunal Supremo para aligerar la petición de pena, en este caso, el tipo penal aplicable como es el de rebelión a aquellas personas que dieron una "grave afrenta" a la Constitución.

Ha insistido en que lo grave es que el Gobierno está mandando un mensaje inequívodo de que cree que la "rebelión no es aplicable a este juicio". En su opinión, es algo inédito que un Gobierno en vez de tutelar la acción de los jueces, "lo que está haciendo es dar indicaciones o poner en duda su labor en un momento en el que la unidad de España está en jaque".

"El Gobierno está cometiendo una gravísima irresponsabilidad", según ha indicado el líder del PP, para quien no se puede "no se puede poner a los pies de los caballos al Tribunal Supremo".

A su juicio, el problema de todo esto responde a que se ha visto que el Gobierno "debe los votos de los independentistas a la moción de censura" o a que el Gobierno negocia los Presupuestos "en una cárcel", o a que el PSOE se convierte al final en un "cómplice de los partidos independentistas que lo que le piden es que mande un mensaje a la Fiscalía, al TS y a la Abogacía del Estado de que estos señores no pueden recibir una sentencia muy grave o que hay que sacarlos de la prisión provisional o que pueden ser indultados".