Casado recalca que 'Génova' "está con Cifuentes" y niega que la filtración del informe de la UCO venga de 'fuego amigo'

"En absoluto", ha sentenciado a este respecto el también diputado del PP en los pasillos del Congreso, donde ha recordado que desde que salió a la luz ese documento incluido en el sumario del 'caso Púnica' han sido muchos los dirigentes del partido que han salido públicamente a respaldar a la mandataria madrileña, encabezados por el presidente, Mariano Rajoy.

"El partido a nivel nacional esta con Cristina Cifuentes", ha remarcado, dando por hecho también que la presidenta tiene el respaldo de los madrileños y avisando de que la oposición "pincha en hueso" si "intenta poner un velo de sospecha sobre su gestión".

Y es que, según Casado, cuando Cifuentes dice que "no cree en las casualidades" al hablar de la filtración del informe de la UCO, su compañera no apunta al PP, sino a Podemos, al que ha acusado de "magnificar" las informaciones sobre la presidenta coincidiendo con su anuncio de presentar una moción de censura contra ella que, además no va a triunfar, porque Ciudadanos no piensa apoyarla.