Casado denuncia "viernes negro" en España con Brexit e inmigración mientras Sánchez "apoya a un dictador" en Cuba

Así lo ha indicado Casado durante su participación en el acto central de la campaña del PP-A de las elecciones andaluzas, que se ha celebrado en la Plaza del Humilladero de Granada y donde se han congregado más de 2.000 personas, según la organización. Se trata del tercer acto en el que coincide con el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, desde el arranque de campaña.

Casado ha criticado que Sánchez vaya a visitar "la dictadura más longeva de la historia, y no para pedir libertad, sino para pasear, alardear y apoyar a un dictador". Ha lamentado que no pidiera una reunión con los opositores al régimen, que no enseñara la "miseria brutal" que vive el pueblo cubano y se ha preguntado qué hace el presidente del Gobierno de España "sin criticar a los dictadores". "Basta ya de dictaduras en Latinoamérica con la complicidad de la izquierda española", ha afirmado.

