Casado dice que Colón certificó "el fin" de Sánchez y apuesta por elecciones generales el 26 de mayo

"Pido que recapacite y convoque elecciones, a lo que él se comprometió en la moción de censura", ha asegurado Casado en una entrevista en Onda Cero, en la que ha apostado directamente por un adelanto electoral al mes de mayo.

"El 26 de mayo sería un día precioso para poner cuatro urnas. Creo que Sánchez cada día que pase va a perder votos", ha asegurado, preguntado por la posibilidad de un 'súper domingo'. Según el líder del PP la convocatoria por la unidad de España organizada después de que el Ejecutivo aceptara un relator en el diálogo en Cataluña ha demostrado que la etapa de Sánchez en la Moncloa "ha acabado".

Sobre la participación en la concentración en Colón y si consideraba que podría haber registrado mayor asistencia, Casado ha puesto en valor que fue "muchísima gente" y que la manifestación se organizó en tan solo tres días.

NO DAN LOS NÚMEROS PARA MOCIÓN

Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra Sánchez, Casado ha reiterado que su partido no descarta ningún mecanismo parlamentario aunque ha admitido que los números no darían.

"No descartamos nada, pero vemos que no da la suma porque PNV y Nueva Canaria nunca nos apoyaría y Ciudadanos también ha dicho que no lo haría", ha reconocido el líder 'popular'.

Según su punto de vista, "salvo que seas Sánchez" las mociones se presentan para ganarlas y no para "desvirtuarlas". "No presentó ni programa de Gobierno. Ha cambiado el paradigma de nuestra tradición democrática: gobierna sin haber ganado unas elecciones, gobierna con los que quieren romper España y después de una moción en la que no presenta un programa", ha recordado.

NIEGA HABER INSULTADO A SÁNCHEZ

Con respecto al tono empleado contra el presidente del Gobierno, Casado ha negado que le haya insultado. "Es el mismo partido que llamaba indecente e imbécil a Rajoy, asesino a Aznar y a mí me llamó racista", ha contestado a los ataques que ha recibido del PSOE.

Así, ha recalcado que no ha insultado a Sánchez sino que ha "calificado" una situación. Casado considera que decir que el Gobierno está siendo irresponsables y comete un acto de traición o felonía no debe calificarle como oposición, ya que es su labor.