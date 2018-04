Casado evita el caso Cifuentes porque no hay "novedades" al no estar convocada "ni siquiera" la moción de censura

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha evitado este lunes hablar de la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, alegando que no se ha producido "ninguna novedad". En este sentido, ha recalcado que "ni siquiera" se ha convocada la fecha en la que se debatirá la moción de censura que ha presentado el PSOE para desalojar a la dirigente madrileña.

Así se ha pronunciado Casado en una rueda de prensa en la sede del partido --tras la reunión que el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha mantenido con los vicesecretarios generales-- al ser preguntado si el partido prefiere perder a Cifuentes o el Gobierno regional, o si cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid debería dar el paso de echarse a un lado para no perjudicar al partido.

"La moción de censura todavía no está ni siquiera convocada y corresponde a la presidenta de la Asamblea convocar la moción", ha dicho Casado, que ha indicado que no han hablado en ese encuentro de la crisis abierta en el PP de Madrid por el máster y ha reiterado que no hay "novedades" respecto a lo expuesto por la dirección nacional en el último mes.

Fuentes 'populares' apuntan a que el día 30 de abril la presidenta de la Asamblea de Madrid podría poner fecha a ese debate y, dado que el 1 y 2 de mayo es fiesta en Madrid, solo quedan como días hábiles para la moción de censura el 3, 4 y 7 de mayo.

"NO ES MOMENTO DE HABLAR DE CANDIDATURAS"

Después de que su nombre aparezca en las quinielas como posible candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, Casado ha señalado que en enero Mariano Rajoy ya dijo que ahora hay que centrarse en la agenda legislativa tomando la iniciativa política y haciendo convenciones sectoriales por toda España.

Tras asegurar que el propio presidente del Gobierno ya dijo que contaría con "los mejores" a la hora de hacer las listas para 2019, ha dicho que "no es momento de hablar de candidaturas" y ha destacado la labor que está realizando el grupo municipal del PP en Madrid que dirige José Luis Martínez-Almeida.

Al ser preguntado si está dispuesto también a renunciar a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) como ha hecho Cristina Cifuentes, ha indicado que él ha dado explicaciones con "profusión, transparencia, humildad y con rigor", al tiempo que ha reivindicado la universidad pública en España.