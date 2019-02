Casado ve en Cataluña la "agenda Batasuna" y pide que el 26 de mayo sea "una moción de censura" contra Sánchez

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que lo que están viendo en Cataluña es la "agenda Batasuna" y ha llamado a la "movilización ciudadana" el próximo domingo en la madrileña Plaza de Colón para decir "basta ya" al jefe del Ejecutivo, al que ha tildado de "traidor" y "peligro nacional". Aunque ha dicho que no descarta una moción de censura contra Pedro Sánchez, ha pedido que las elecciones del 26 de mayo sean "una moción de censura democrática en las urnas a este Gobierno".

"No descartamos absolutamente nada", ha declarado Casado en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, al ser preguntado si se plantea una moción de censura para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. Sin embargo, ha recordado que Ciudadanos ha rechazado en este momento este mecanismo parlamentario.

En cualquier caso, el líder del PP ha señalado que contactará con el partido que dirige Albert Rivera para intentar hacerle cambiar de opinión y "convencerle" de que "retire ya ese 'no' previo". También ha dicho que hablará con otras "fuerzas políticas y personas de todos los partidos" para ver qué apoyo tendría una posible moción de censura.

Eso sí, ha dicho que es "positivo" que haya tres elecciones de ámbito nacional en mayo. "¡Qué mejor moción de censura que tener dentro de cien días tres elecciones de ámbito nacional convocadas: autonómicas, municipales y europeas!", ha proclamado Casado, para subrayar después que hay que ir al 26 de mayo a hacer "una moción de censura democrática en las urnas a este Gobierno".

LO PRIMERO, LA MOVILIZACIÓN EN LA CALLE

Por ahora, ha proseguido, el primer paso es que "los españoles de bien" vayan a Colón a decir "'basta ya', 'váyase señor Sánchez'", ya que, a su entender, lo que está sucediendo es "absolutamente imposible de aguantar". Además, ha dicho que espera que "algún barón socialista" tenga la "valentía" de "dejar de quejarse en privado y "luego votar todo lo que le pide Pedro Sánchez".

En este sentido, ha insistido en que hay que poner ahora "las cosas en sus justos términos" porque "lo primero ahora mismo es la movilización ciudadana" en la calle y tiene que conocer "cuál es la respuesta" de la gente en la calle. Aparte de Cs y Vox, ha asegurado que también ha hablado con UPN, Foro Asturias, CC y y PAR para que se sumen a esta convocatoria en Colón con el objetivo de lanzar "una imagen de que todo el constitucionalismo" está con "la España de los balcones".

Aparte de esa concentración ciudadana, ha dicho que hay que tener en cuenta que la próxima semana se celebra en el Pleno del Congreso el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y hay que ver lo que ocurre porque los independentistas "a lo mejor le tumban" las cuentas públicas.

De la misma manera, ha señalado que hay que ver cómo transcurre el juicio del procés -arranca la próxima semana en el Tribunal Supremo-- , en el que no caben "equidistancias" porque se está con los que están sentados "en el banquillo de los acusados" o con el Estado de Derecho. "La España que ha arrodillado Sánchez la tenemos que poner en pie y en marcha", ha exclamado. NO DESCARTA QUE CONVOQUE ELECCIONES EL 2 DE ABRIL

Casado considera que con tres elecciones nacionales convocadas y unos PGE "posiblemente fallidos", "probablemente no haya que descartar que el 2 de abril Pedro Sánchez se vea forzado a convocar elecciones generales". "Por cierto es lo que él quería y sus barones no le dejaron", ha dicho, para añadir que puede que ese "cabreo" que tiene con cargos como Emiliano García-Page y Javier Lamán le lleve a convocar elecciones para que se "retraten todos". "No descarto que la presión del domingo haga que se tengan que convocar elecciones generales", ha apostillado.

Tras afirmar que hay un "síndrome de Estocolmo de la progresía española", Casado ha recalcado que lo que se está produciendo en Cataluña "al final es la agenda Batasuna" y "el complejo de la izquierda española que piensa que hay que dar algo a los independentistas y a los nacionalistas porque la Transición fue un pacto oscuro, de las élites". "No entienden nada. En el fondo, esto es una enmienda a la totalidad al propio PSOE", ha enfatizado.

Casado ha señalado que lo que está ocurriendo empezó hace ocho meses y parece ya un parto" porque en este tiempo, ha explicado, se han producido "gestos" e "intercambio de mensajes cifrados" entre el Gobierno y el Govern. A su entender, el momento culmen es cuando Sánchez "acepta un documento ignominioso", que habla de una "consulta de autodeterminación" y de "mediación internacional", entre otros aspectos.

"Cuando oigo hablar de que acepta un relator, hice un comunicado asegurando que el Gobierno debe rectificar o actuaremos en consecuencia", ha señalado, para añadir que eso no ha ocurrido tras escuchar las explicaciones de la vicepresidenta Carmen Calvo en Moncloa este miércoles. Por eso, ha señalado que su partido ha convocado esa manifestación de rechazo el domingo.

Una vez más, ha defendido la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña con un "ámbito competencia global" y un "Govern nombrado desde Madrid y, por supuesto con el ámbito temporal que haga falta". "He dicho que esa es la ruta Batasuna", ha señalado, para añadir que en estos ocho meses en Moncloa Sánchez "también ha aceptado todas las reivindicaciones de los batasunos" y el PNV, en las que no cedieron ni Mariano Rajoy, ni José Luis Rodríguez Zapatero ni José María Aznar.

A COLÓN, CON LA BANDERA DE ESPAÑA

Casado ha avanzado que han pedido a la gente que vaya a Colón este domingo con la bandera de España pero son "banderas de partidos" para decir que España "no aguante más cesiones de un presidente del Gobierno irresponsable". A aquellos que vivan fuera, les ha pedido dirigirse a las sedes del partido y, "sin necesidad de darse de alta" como afiliado, ha dicho que "facilitarán el transpote" a todo el que pueda. "Esto es por España", ha exclamado.

Casado ha afirmado que Sánchez es un "mentiroso compulsivo" que está "haciendo agenda de expresidente" y que además ha "perdido la noción de la realidad". "Y ahora un libro, una persona que lleva ocho meses en Moncloa", ha enfatizado, para añadir que la noticia se dió a conocer el día que conocían el "peor" dato de empleo.

Es más, ha dicho que Sánchez es un "peligro nacional" y un "traidor" pero ha rechazado que sea un "insulto" porque está "traicionando el mandado de la Constitución y a la jefatura del Estado", así como la "mediación internacional". A su entender, ha perdido la "legitimidad democrática" porque está en "connivencia con los que quieren romper España".