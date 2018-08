Casado dice en Bogotá, ante la polémica sobre su máster: "Eso ya está muy explicado y me remito a lo que he dicho"

Casado ha comparecido ante los medios de comunicación poco antes de asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, con el que se reunió este lunes. Aprovechando este viaje, también ha mantenido también encuentros con los presidentes de Argentina, Chile y Honduras, Mauricio Macri, Sebastián Piñera y Juan Orlanzo Hernández, entre otros.

Al ser preguntado cómo pudo obtener la calificación de sobresaliente en su máster pese a que ha reconocido que no fue a clase, el líder del PP se ha limitado a afirmar: "Eso ya está muy explicado y yo creo que ahora mismo me remito a lo que he dicho".

El pasado mes de abril, cuando saltó la polémica del máster, Casado -que ocupaba entonces la Vicesecretaría de Comunicación del PP-- exhibió ante los medios de comunicación los cuatro trabajos que realizó en el máster de 60 créditos en Derecho Autonómico y Local en la URJC y los documentos sobre las convalidaciones que solicitó -18 de 22 asignaturas--. Además, admitió entonces que no fue a clase ni se examinó porque el propio máster ofertaba esa "flexibilidad".

Este jueves, después de que la juez haya elevado el caso al Tribunal Supremo al apreciar indicios de delito, Casado aseguró que tiene la "absoluta tranquilidad" de haber hecho "todo correctamente", y que "en ningún caso" ha recibido "ningún regalo" con esta titulación. Además, afirmó que no se plantea dimitir por este asunto porque el PP tiene unas reglas "muy tasadas" para cifrar en qué materias y supuestos se tienen que asumir responsabilidades y "en este caso, no se cumple ninguna de ellas".