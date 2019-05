Casado: "Si Batet hoy no suspende a los presos estaría cometiendo un delito de prevaricación"

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado este viernes que la resolución del Tribunal Supremo es "clarísima" sobre el papel que debe jugar el Congreso en la suspensión de los presos independentistas que están en prisión preventiva por el 1 de octubre y ha recalcado que si no se actúa ya la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, estaría incurriendo en un delito de prevaricación. El PP ya amenazó este jueves con llevarla a los tribunales si no opta por esa suspensión inmediata.

"Ayer ya dije que si Meritxell Batet, en la Mesa de hoy, no suspende inmediatamente a esos diputados estaría cometiendo un delito de prevaricación. Ella tiene una resolución del Tribunal Supremo que es clarísima", ha manifestado Casado en una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press.

Casado ha asegurado que la actuación que está teniendo al presidenta del Congreso no "sorprende" al PP porque a ella "su propio partido la expedientó por votar en tres ocasiones a favor de la autodeterminación". "Y es la misma ministra que decía que no podía haber presos preventivos por haber dado un golpe al Estado por rebelión y sedición, o la misma que decía que había que tener indultos, o que la nación catalana existe", ha afirmado.

EXIGE IMPEDIR QUE JORDI SÀNCHEZ VEA AL REY

Además, ha señalado que el PP ha solicitado tanto a la presidenta del Congreso como la jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que "no someta al Rey al escarnio de recibir a un preso" como Jordi Sànchez (JxCat), que está en prisión preventiva, en la ronda de consultas que celebrará en el Palacio de la Zarzuela para la investidura.

"Esto es lo que está pasando en España y si eso no lo hace Batet, ya sabemos lo que están haciendo, que es preparando el acuerdo electoral el próximo lunes 27, después de las elecciones. Y creo que es un engaño a los electores que oculten que van a pactar con ERC, JxCat, Podemos y la abstención de Bildu", ha enfatizado.

En este punto, ha asegurado que a él le "preocupa mucho" que un "golpista" como Oriol Junqueras (ERC) se acerque al presidente del Gobierno para decirle 'tenemos que hablar' y este último le responda 'no te preocupes'. "No me imagino a Tejero o Armada diciendo 'tenemos que hablar' a Calvo Sotelo. Es algo insólito", ha exclamado.

Según Casado, esas "señales" apuntan a lo que van a tener "el resto de legislatura" si no lo "remedian" en las elecciones de este domingo, de forma que el PP se convierta en un "contrapeso" al Gobierno de Pedro Sánchez. A su entender, su partido tiene que "denunciar lo que está pasando" porque ese "caballo de Troya" esconde en su interior a ERC, JxCat, Podemos y Bildu.