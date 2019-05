Casado exige a Batet "revisar" la fórmulas de acatamiento de los diputados: "Es una vergüenza internacional"

"Está a favor (Batet) de aquellos que han venido aquí a insultar, se ha hablado de presos políticos en esta Cámara", ha enfatizado Casado en una comparecencia en el Congreso de los Diputados tras la constitución formal de las Cortes de la XIII legislatura.

Casado ha afirmado que es una "vergüenza" lo que ha ocurrido en el Congreso esta martes y ha añadido que el PP no lo puede "tolerar". "Creo que esta Cámara no se merece esto, la historia de España no merece este escarnio", ha exclamado.

Es más, ha acusado a los presos independentistas de "espectáculo electoral" y de "utilizar las Cortes" para dar un mitin y hacer campaña. "Hoy hemos visto como un preso preventivo se acercaba al presidente del Gobierno en funciones y le decía 'tenemos que hablar'", ha recalcado, para añadir que esta Cámara "no merece esto".

