Casado dice que "quien insulta a Andalucía es quien roba a los andaluces y deja quebrado su futuro y prestigio"

En un acto celebrado en Vejer de la Frontera (Cádiz), Casado ha afirmado, además, que a Susana Díaz "le molesta que baje Pedro Sánchez". En este sentido, ha señalado que "por eso solo va a estar dos días", frente a los "25 días" que va a estar el presidente del PP.

"Yo me puedo presentar en Andalucía con las manos limpias, con un partido que se ha renovado para no tolerar ni media falta de ejemplaridad", ha afirmado Casado, que ha añadido que baja a Andalucía "con un balance de un partido que ha transformado España, que ha creado oportunidades", mientras que "Pedro Sánchez no puede bajar porque los andaluces saben muy bien que es rehén de los independentistas, de Otegi y de los populistas de Podemos".

El presidente del PP ha manifestado que "la política es cuestión de principios y de valores inmutables que no cambian, y el PP no es una cuestión de logotipo o de quien lo preside. Y sobre todo es una cuestión de saber que la gente puede confiar en ti".

"Nos jugamos acabar con 40 años de fracaso en Andalucía", ha afirmado Casado, que ha señalado que "si Andalucía tiene todo para progresar, lo que falta es un buen gobierno y el PP presenta a Juanma Moreno, que sabe gestionar".

Casado ha insistido en que el PP quiere "una administración reducida, honesta, que funcione" y ha recordado que Juanma Moreno "se ha comprometido que por cada ley que apruebe derogará otra". "Acabar con esas empresas públicas que es donde el socialismo lleva enchufando a familiares, a las empresas que le viene bien y a los amigotes para que luego les voten", ha afirmado el dirigente del PP, que ha añadido que "no podemos seguir oyendo solo Andalucía en noticias negativas".