Casado avisa que tiene que haber "cambio real" en Andalucía y no otra "decepción" como con Patxi López en Euskadi

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI, al ser preguntado por la marcha de las negociaciones para formar Gobierno en Andalucía, coincidiendo con que este mismo lunes la comisión política liderada por PP y Cs celebran su segunda reunión en el Parlamento andaluz.

"Ahí vamos a proponer que en Andalucía hace falta un cambio, no solo de gobierno sino de régimen. No puede quedar en una decepción, como el cambio que hubo en el País Vasco con Patxi López o en Cataluña con Maragall, que no cambió nada, simplemente las siglas. Tiene que haber un cambio real", ha resaltado, para subrayar que ese "cambio" no lo puede hacer el PSOE porque "ha estado 36 años" al frente de la Junta de Andalucía.

En este sentido, Casado ha explicado que su partido propone llegar a un acuerdo de PP y Cs, que "alcanzaría 47 escaños", los mismos que tenía la socialista Susana Díaz en esta legislatura, de forma que el resto de partidos "decida lo que quiere hacer con ese acuerdo".

Dicho esto, ha dejado claro que la negociación tiene que ser conjunta y al mismo tiempo, ya que, en su opinión, "no vale" negociar solo la Mesa del Parlamento andaluz para que luego ésta decida quién se presenta a la investidura. "Tenemos el aval para encabezar ese Gobierno, que pensamos que es bueno para que la legislatura sea duradera y el cambio sea posible", ha concluido.