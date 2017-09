La Casa Blanca considera "triste" que Clinton ataque a Trump en su nuevo libro

La Casa Blanca consideró hoy "triste" que la excandidata demócrata Hillary Clinton ataque a su antiguo rival y ahora presidente estadounidense, Donald Trump, en su libro "What Happened" ("Lo que ocurrió"), un relato sobre su derrota electoral que sale hoy a la venta.

"Creo que es triste que, después de que Hillary Clinton hizo una de las campañas más negativas en la historia y perdió, el último capítulo de su vida pública se defina ahora por buscar vender más libros con ataques falsos e imprudentes", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

Preguntada sobre si Trump tiene pensado leer el libro, la portavoz dijo no saberlo, pero no se ahorró la ironía.

"Sobre si va a leer o no el libro de Hillary Clinton, no estoy segura. Pensaría que él está bastante bien versado en lo que ocurrió y creo que es bastante claro para todo Estados Unidos", señaló.

Clinton firmó hoy centenares de ejemplares de su nuevo libro en una librería de la cadena Barnes & Noble en Nueva York, sin hacer ninguna presentación o declaraciones a los medios.

El domingo concedió a la CBS su primera gran entrevista televisiva tras las elecciones del 8 de noviembre pasado, hoy conversó con la radio pública NPR y el día 18 comenzará en Washington una gira de promoción del libro que la llevará a 15 ciudades de EEUU y Canadá.

En casi 500 páginas de dolorosa digestión del fracaso, la excandidata demócrata asume sus errores pero reparte culpas: al exdirector del FBI James Comey, al Gobierno ruso, a su rival de primarias Bernie Sanders, a los medios y al sexismo de la sociedad.

La candidata que lo había sido casi todo -primera dama, senadora y secretaria de Estado- vio el 8 de noviembre de 2016 como su máximo sueño, el de ser presidenta, se le escapaba de las manos para ir a parar a un controvertido magnate novato en política: Donald Trump.

En su libro, que publica Simon & Schuster, Clinton no solo repasa los grandes temas del análisis postelectoral -el enfado de los blancos de clase trabajadora, la interferencia rusa- sino que abunda en uno que quedó relegado a un segundo plano: la resistencia social a la idea de una mujer presidenta de EEUU.

Tras años abriéndose -y abriendo- camino en un mundo de hombres, Clinton hizo historia el 26 de julio de 2016 como primera candidata presidencial de Estados Unidos, pero no logró el gran hito: ser la primera mujer al frente de la Casa Blanca.

A sus 69 años, y tras media vida en primera línea política, descarta volver a intentarlo, pero no se retira del todo.

"He terminado con ser candidata. Pero no he terminado con la política, porque literalmente creo que el futuro de nuestro país está en juego", dijo en CBS, sin precisar cuál es su siguiente paso.