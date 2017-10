Carta de todos los sindicatos de la Policía a PP, PSOE y Cs: critican la última PNL y piden la mejora salarial en 2018

Los representantes de los policías nacionales lamentan que los diputados sigan "contando cuentos" en el Congreso a modo de PNL, la última ayer, en respaldo a las Fuerzas de Seguridad del Estado y con compromisos sobre una futura e inconcreta mejora salarial. "Dinero hay", aseguran, "les conminamos a que antes del 31 de octubre presenten una iniciativa legislativa seria para que el 1 de enero de 2018 esté aprobado una partida de 400 millones de euros".

SUP, CEP, UFP, SPP y ASP calculan en al menos 900 millones de euros el coste que tendría equiparar en un solo año el sueldo de los policías y guardias civiles con el de las policías autonómicas. Su propuesta es que esa cantidad se divida en tres años y no aceptan más "excusas" como que no hay presupuestos generales del Estado. "Estamos hartos de promesas, queremos hechos", advierten.

Recuerdan los reales decretos de 2014 con créditos extraordinario, las ayudas para el sector bancario o los 914 millones destinados al Ministerio del Defensa para diferentes programas. Más allá de los Ministerios del Interior y de Hacienda, la petición se hace llegar a los grupos parlamentarios que impulsaron ayer la PNL en defensa de la Policía y la Guardia Civil.

"Si no actúan ya para corregir una de las mayores injusticias de nuestra democracia", le dicen a los diputados tras recordar el despliegue en Cataluña para hacer frente al desafío independentista, "entenderemos que a nosotros y nuestras familias no nos representan". "Y tampoco a los miles y miles de ciudadanos que nos han manifestado su apoyo", concluyen.